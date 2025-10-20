Σάλος στο Ιράν: Βίντεο από τον γάμο της κόρης κορυφαίου αξιωματούχου προκαλεί αντιδράσεις – Σφοδρή κριτική για χλιδή και υποκρισία

Ένα βίντεο από τον γάμο της κόρης ενός κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου έχει προκαλέσει νέο κύμα οργής στο Ιράν, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υποκρισία της πολιτικής ελίτ της χώρας.

Το περιστατικό ήρθε στο φως λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για την ενίσχυση των ελέγχων σχετικά με την τήρηση της υποχρεωτικής χιτζάμπ και τη δημιουργία ενός νέου «Τμήματος Σεμνότητας και Χιτζάμπ».

Το επίμαχο βίντεο, που κυκλοφόρησε εκ νέου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral, δείχνει τον Αλί Σαμχανί, ανώτερο σύμβουλο του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, να συνοδεύει την κόρη του στην τελετή του γάμου της, η οποία φορά ένα αποκαλυπτικό φόρεμα.


Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί Ιρανοί σχολίασαν ειρωνικά τη «διπλή ηθική» του καθεστώτος που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες ένδυσης στους πολίτες, ενώ μέλη της πολιτικής του ηγεσίας φαίνεται να τους αγνοούν επιδεικτικά στις ιδιωτικές τους εκδηλώσεις.

Η οργή στο διαδίκτυο εντάθηκε ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι το καθεστώς ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών ηθικής στους δρόμους, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των ελέγχων για την «προστασία της δημόσιας σεμνότητας».

Αλί Σαχμανί
Αλί Σαχμανί

Απαντώντας στις κατηγορίες και τις ειρωνείες, ο Σαμχανί ισχυρίστηκε ότι το υλικό διέρρευσε εσκεμμένα από το Ισραήλ. «Το να χακάρουν την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων είναι η νέα μέθοδος δολοφονίας του Ισραήλ», δήλωσε, σύμφωνα με το Iran International.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε επίσης ότι ο πρώην υπουργός του καθεστώτος, Εζατολάχ Ζαργκαμί, υπερασπίστηκε τον Σαμχανί, λέγοντας πως εκείνος «είχε σκύψει το κεφάλι» και πως η τελετή ήταν «μόνο για γυναίκες». Όπως ανέφερε, «μερικές γυναίκες φορούσαν χιτζάμπ, ενώ οι υπόλοιπες ήταν στενοί συγγενείς».

Το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε και το BBC, δείχνει γυναίκες που δεν καλύπτουν πλήρως τα μαλλιά τους, την κόρη του Σαμχανί με ένα αποκαλυπτικό λευκό φόρεμα, και τον γαμπρό -καθώς και μια γυναίκα που πιστεύεται ότι είναι η μητέρα του- να φορούν ρούχα «δυτικού τύπου».


Η τελετή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιρανικής εφημερίδας Arman Melli, πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Espinas Persian Gulf στην Τεχεράνη.


Η Arman Melli έθεσε δημόσια το ερώτημα πώς είναι δυνατόν αξιωματούχοι του καθεστώτος να ζητούν από τον λαό υπομονή απέναντι στις οικονομικές κυρώσεις, ενώ οι ίδιοι διοργανώνουν λαμπερές εκδηλώσεις σε πανάκριβα ξενοδοχεία.


«Αν δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε για απαισιοδοξία, επιτρέψτε μας να ρωτήσουμε πώς μπορεί κανείς να καλεί τον λαό σε υπομονή υπό το βάρος των οικονομικών κυρώσεων, όταν ο γάμος της κόρης του Σαμχανί πραγματοποιείται σε έναν από τους πιο πολυτελείς και ακριβούς χώρους της χώρας», έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Ο Σαμχανί, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας από το 2013 έως το 2023, δεν έχει δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το περιεχόμενο του βίντεο. Παραμένει ασαφές γιατί το υλικό επανεμφανίστηκε και διαδόθηκε ευρέως αυτή την περίοδο, ωστόσο χρήστες των social media το κατακρίνουν έντονα για τον «δυτικό» χαρακτήρα του και για την απόκλιση του γάμου από τα παραδοσιακά ιρανικά ήθη.

Αλί Σαχμανί
Φωτογραφία: Reuters

Με πληροφορίες από: Jerusalem Post, Times of Israel

