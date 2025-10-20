Νικολά Σαρκοζί: Πώς προετοιμάζεται για τη «δοκιμασία» της φυλακής – «Η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα»

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ., ο Νικολά Σαρκοζί θα φύγει από το σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού για το κέντρο κράτησης Santé. Θα τον ακολουθήσει μια πομπή εικονολήπτων με μοτοσικλέτες.

Θυμίζει αυτό που βίωσε το 2007: το θέαμα της ταπείνωσης μετά την ανέλιξη στο υψηλότερο αξίωμα. Το αυτοκίνητο θα μπει κατευθείαν στον χώρο της φυλακής.

Τον Νικολά Σαρκοζί θα υποδεχτεί ο διευθυντής των φυλακών και θα μεταφερθεί από τους φρουρούς στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας όπου βρίσκεται το κελί του. Οι παπαράτσι μπορεί να βρήκαν σημεία πλεονεκτικής θέσης για να κλέψουν το πλάνο που ονειρεύονται: έναν πρώην Γάλλο πρόεδρο φυλακισμένο.

«Δεν αποκλείεται, γιατί βρισκόμαστε στη μέση των κτιρίων του Παρισιού», σημειώνει μέλος της συνοδείας του. Ο Νικολά Σαρκοζί δεν ανησυχεί γι’ αυτό. «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…» σημειώνει.

«Η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στην εφημερίδα Le Figaro, ακόμα το ίδιο μαχητικός όπως πάντα δύο ημέρες πριν από την φυλάκισή του στο κέντρο κράτησης Santé. «Ήθελαν να με εξαφανίσουν, και αυτό με επανέφερε στη ζωή» τονίζει.