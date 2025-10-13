Νικολά Σαρκοζί: Θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου

Στις 21 Οκτωβρίου θα μπει στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κύκλους της δικαιοσύνης, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση πέντε ετών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο Σαρκοζί προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία της φυλάκισης του. Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Σαρκοζί, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «La Santé», εντός του Παρισιού. Πρόκειται για φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Αμέσως μετά την φυλάκιση του ο Σαρκοζί έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής, με ειδικό βραχιολάκι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει κριθεί ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σχετικά με τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του εκλιπόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.