Σαρκοζί: «Θα κοιμηθώ στην φυλακή με το κεφάλι ψηλά» – Γιατί δεν οδηγήθηκε σήμερα στα κρατητήρια

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι “θα κοιμηθεί στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά”, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση την Πέμπτη. Ο πρώην ηγέτης κρίθηκε σήμερα ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σχετικά με τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του εκλιπόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, 70 ετών, απαλλάχθηκε από δικαστήριο του Παρισιού από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της λήψης παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας. Στις 13 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί στον εισαγγελέα για να αποφασίσουν την ημερομηνία που θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Γιατί θα πάει φυλακή

Όμως η απόφαση σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος θα περάσει χρόνο στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση. Και αυτό είναι κάτι που δεν το περίμεναν πολλοί. Ο Σαρκοζί έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, την οποία κατήγγειλε ως “εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου”.

Σε μια μικρή νίκη για τον πρώην πρόεδρο, το δικαστήριο διέταξε ότι ο Σαρκοζί θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με τους εισαγγελείς να δίνουν προθεσμία ενός μηνός για να ενημερωθεί ο πρώην αρχηγός του κράτους πότε θα πρέπει να πάει στη φυλακή. Έτσι ο 70χρονος πρώην πρόεδρος σώζεται από την ταπείνωση να τον βγάλουν από την αίθουσα του δικαστηρίου αστυνομικοί με χειροπέδες και να τον πάνε κατευθείαν στη φυλακή.

Είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην αρχηγός γαλλικού κράτους κρίνεται ένοχος για προσπάθεια χρήσης ξένων χρημάτων με τέτοιο τρόπο.

Η ήττα το 2012

Ο Σαρκοζί, ο οποίος εξελέγη το 2007 αλλά έχασε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2012, αρνήθηκε κάθε αδίκημα κατά τη διάρκεια τρίμηνης δίκης νωρίτερα φέτος, στην οποία συμμετείχαν επίσης 11 συγκατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί.

Ο Σαρκοζί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την τραγουδίστρια και μοντέλο Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, εισήλθε σε μια δικαστική αίθουσα γεμάτη με δημοσιογράφους και μέλη του κοινού. Ο Σαρκοζί κάθισε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων των κατηγορουμένων. Οι τρεις ενήλικοι γιοι του βρίσκονταν επίσης στην αίθουσα.

Παρά τα πολλαπλά νομικά σκάνδαλα που έχουν αμαυρώσει θολώσει την προεδρική του κληρονομιά, ο Σαρκοζί παραμένει μια σημαίνουσα προσωπικότητα της γαλλικής Δεξιάς και των κύκλων του θεάματος, λόγω του γάμου του με την Κάρλα Μπρούνι.

Οι κατηγορίες έχουν τις ρίζες τους στο 2011, όταν ένα λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων και ο ίδιος ο Καντάφι δήλωσαν ότι το λιβυκό κράτος είχε διοχετεύσει κρυφά εκατομμύρια ευρώ στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Το 2012, το γαλλικό ερευνητικό πρακτορείο Mediapart δημοσίευσε αυτό που είπε ότι ήταν ένα σημείωμα των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών που αναφερόταν σε μια συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σαρκοζί κατήγγειλε το έγγραφο ως πλαστό και υπέβαλε μήνυση για δυσφήμιση.

Η κατηγορία για αλλοίωση καταθέσεων

Γάλλοι δικαστές δήλωσαν αργότερα ότι το σημείωμα φαινόταν να είναι αυθεντικό, αν και δεν παρουσιάστηκαν πειστικά στοιχεία για μια ολοκληρωμένη συναλλαγή στην τρίμηνη δίκη στο Παρίσι.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης μια σειρά από ταξίδια στη Λιβύη που πραγματοποίησαν άτομα που βρίσκονταν κοντά στον Σαρκοζί όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών από το 2005 έως το 2007, συμπεριλαμβανομένου του προσωπάρχη του.

Το 2016, ο γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιντίν δήλωσε στο Mediapart ότι είχε παραδώσει βαλίτσες γεμάτες με μετρητά από την Τρίπολη στο γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών επί Σαρκοζί. Αργότερα ανακάλεσε τη δήλωσή του.

Αυτή η ανάκληση της δήλωσης και η όλη υπόθεση είναι τώρα στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής έρευνας για πιθανή αλλοίωση μαρτύρων. Τόσο στον Σαρκοζί όσο και στη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες για συμμετοχή σε φερόμενες προσπάθειες άσκησης πίεσης στον Τακιντίν. Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη οδηγηθεί σε δίκη.

Ο πρώτος πρόεδρος που φυλακίζεται

Ο Νικολά Σαρκοζί θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης. Θα μείνει στην φυλακή έως ότου εκδικαστεί η έφεση που έχει ασκήσει. Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

«Αυτή η ετυμηγορία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για το κράτος δικαίου. Το μίσος δεν έχει όρια… Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά… Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο… Θα ασκήσω έφεση. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή», είπε βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα ο 70χρονος Σαρκοζί.

Ωστόσο, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο πρώην πρόεδρος (2007 έως το 2012) που κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», δεν θα αποφύγει τη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ανάγνωσης μιας απόφασης 400 σελίδων, η πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του, επί των οποίων είχε εξουσία», να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «να λάβουν ή να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης» για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007.

Καταδικασμένος οριστικά σε φυλάκιση ενός έτους για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», ο Σαρκοζί είχε ήδη αναγκαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.