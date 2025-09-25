Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, εάν είναι αναγκαίο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε σήμερα τις δηλώσεις που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

17:18 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

