Νίκος Καραγεωργίου: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ιδρυτής της «3 άλφα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 17 Απριλίου, ο Νίκος Καραγεωργίου ιδρυτής της 3 άλφα και Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΣΒΑΠ, ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και το 1968 ίδρυσε την εταιρεία “Αφοί Καραγεωργίου”, με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού – οσπρίων, υπό τον διακριτικό τίτλο “3 άλφα”, την οποία και ανέδειξε σε ηγέτιδα στον τομέα της.

Ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου υπήρξε διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως, ‘Α Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Διακρίθηκε επίσης στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Διακρίθηκε επίσης πορεία ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την συμμετοχή του σε Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Όπως έγινε γνωστό από τον ΣΒΑΠ, η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15:45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η κλήρωση με αριθμό 3055 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:40 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που ...
20:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλ...
19:29 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρετα...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης