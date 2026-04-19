Τραμπ: «Σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας από το Ιράν – «Η συμφωνία θα γίνει είτε με τον καλό τρόπο, είτε με τον σκληρό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις τελευταίες κινήσεις της Τεχεράνης ως «σοβαρή παραβίαση» της υφιστάμενης εκεχειρίας, επιμένοντας ωστόσο πως μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εφικτή.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC News και τον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα συμβεί. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με τον καλό τρόπο ή με τον σκληρό τρόπο. Πρόκειται να συμβεί. Μπορεί να παραθέσεις τα λόγια μου».

President Trump tells me Iran has committed a “serious violation” of the ceasefire but he still thinks he can get a peace deal: “It will happen. One way or another. The nice way or the hard way. It’s going to happen. You can quote me.” — Jonathan Karl (@jonkarl) April 19, 2026

Κρίστη στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να παρεμποδίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ όσο παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια.

Μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου εναντίον δύο πλοίων υπό ινδική σημαία, τα οποία αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, τα πλοία στον Περσικό Κόλπο παραμένουν στις θέσεις τους, αποφεύγοντας τη διέλευση.

Η κατάσταση αυτή επαναφέρει τα Στενά στο status quo που επικρατούσε πριν από την εκεχειρία, απειλώντας να επιδεινώσει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και να οδηγήσει τα μέρη σε μια νέα γενικευμένη σύγκρουση, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην όγδοη εβδομάδα του.

Σήμερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τον «ανόητο και ηλίθιο» αποκλεισμό.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει εάν η Ουάσινγκτον δεν άρει τα μέτρα κατά των ιρανικών λιμανιών και πλοίων.

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Τεχεράνης – Ουάσινγκτον

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λήγει την προσεχή Τετάρτη.

Εν μέσω αυτής της εκρηκτικής ατμόσφαιρας, μεσολαβητές από το Πακιστάν καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοργάνωση ενός νέου γύρου απευθείας συνομιλιών.

Το Ιράν επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι έχει λάβει νέες προτάσεις από την πλευρά των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν σύντομα περαιτέρω δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.