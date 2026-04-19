Ιράν: Εντυπωσιακό βίντεο από υπόγειες αποθήκες πυραύλων και drones – «Αναπληρώσαμε αποθέματα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν αποθήκες πυραύλων
Πηγή: Χ

Ενώ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζει στην εκπνοή της (Τετάρτη 22 Απριλίου), η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εκμεταλλεύτηκε την παύση των εχθροπραξιών για την πλήρη ανασυγκρότηση του οπλοστασίου του σε πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, η Τεχεράνη δηλώνει πλέον έτοιμη για την επόμενη φάση της σύγκρουσης.

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσαβί, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, οι δυνάμεις του προχώρησαν σε εκτεταμένες επισκευές και αναπλήρωση αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στην κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν (IRIB), ο Μουσαβί υποστήριξε την υπεροχή της χώρας του στη φάση της ανασυγκρότησης.

«Σε αντίθεση με το Ιράν, ο εχθρός δεν ήταν σε θέση να αναδομήσει τα πυρομαχικά του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», είπε, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Fars.

Ο ίδιος πρόσθεσε με έμφαση: «Η ταχύτητά μας στην αναβάθμιση και το γέμισμα των πλατφορμών εκτόξευσης πυραύλων και drones είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο».

Βίντεο-επίδειξη ισχύος

Η κρατική τηλεόραση συνόδευσε τις δηλώσεις με ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, υπό τους ήχους εμβατηρίων, το οποίο απεικόνιζε γεμάτες αποθήκες με πυραύλους και drones, καθώς και κινητούς εκτοξευτές σε ετοιμότητα.

Ο Μουσαβί εμφανίστηκε βέβαιος για τη στρατηγική έκβαση της σύγκρουσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχασαν αυτό το στάδιο του πολέμου! Έχασαν τα Στενά – έχασαν τον Λίβανο και την περιοχή».

Η εκτίμηση της Δύσης

Παρά τους ιρανικούς ισχυρισμούς, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τονίζουν ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση κατά τη διάρκεια του πολέμου.

