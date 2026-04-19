Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου στην ελληνορθόδοξη Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο, η χειροθέτηση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου σε Μεγάλο Άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Στον Πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ». Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της εκκλησίας και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα, το ακαδημαϊκό έργο και το επιστημονικό κύρος ως ιατρός – καρδιολόγος του Γεράσιμου Σιάσου καθώς και στη λαμπρή θητεία του ως Πρύτανης του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου του Ελληνισμού. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής αναφερόμενος στην προσωπικότητα και την ακαδημαϊκή πορεία του τιμωμένου τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους όλων των Ιεραρχών του Πατριαρχείου γιατί η πορεία σας είναι μια πορεία ανθρωπιάς και αγάπης».

Στην αντιφώνησή του, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τα θερμά λόγια του Πατριάρχη για το πρόσωπό του καθώς και για την μεγάλη τιμή η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπερτείνει το πρόσωπό του και αντανακλά το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τιμώμενος αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών με την Ορθόδοξη Εκκλησία, από την ίδρυση του πριν σχεδόν 200 χρόνια, οπότε ιδρύθηκε η πρώτη Θεολογική Σχολή στην Ελλάδα. Αναφερόμενος προς τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η μορφή Σας δεσπόζει ως φωτεινό παράδειγμα Πατριαρχικής διακονίας. Στο πρόσωπό Σας συναντώνται η αποστολική συνέχεια, η ανυπόκριτη αγάπη και η έμπρακτη θυσία. Το έργο Σας στην αφρικανική ήπειρο υπερβαίνει τα όρια της συμβατικής ποιμαντικής.»

Στη συνέχεια ο τιμώμενος αναφέρθηκε στους δεσμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, με τους αποφοίτους της Θεολογικής Σχολής Αθηνών τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, καθώς και με τον Επίτιμο Διδάκτορα και Μεγάλο Ευεργέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιο Μαρτίνο.

Επιπλέον ο νέος Άρχων κ. Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που επιτελείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο, πιστό στην ιστορική του αποστολή, αναπτύσσει με συνέπεια και όραμα τον κοινωνικό του ρόλο, αναδεικνύοντας την επιστήμη ως δύναμη προσφοράς και αλληλεγγύης. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρωτοστατεί σταθερά σε όλα τα εθνικά προγράμματα, με εμβέλεια που υπερτείνει τον φυσικό του χώρο. Τέλος ο τιμώμενος ανέφερε: «Η σημερινή μεγάλη τιμή αποτελεί πρόσκληση να καταστήσω την επιστημονική γνώση και τη θεσμική ευθύνη εργαλεία προσφοράς προς τον άνθρωπο και την κοινωνία, για έναν κόσμο δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελπίδας.»

Στην τελετή παρέστησαν Αρχιερείς του Αλεξανδρινού Θρόνου, Εκπρόσωποι των Πρεσβειών της Ελλάδος και της Κύπρου στην Αίγυπτο, Άρχοντες του Πατριαρχείου, διακεκριμένοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατροί, καθώς και η οικογένεια και προσωπικοί φίλοι του τιμωμένου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεγάλο Ευεργέτη κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος στήριξε καθοριστικά την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου.

Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο είναι η μοναδική ροτόντα της Μέσης Ανατολής και στις κατακόμβες του είχε φυλακιστεί και βασανιστεί ο Άγιος Γεώργιος. Είναι κυκλοτερής οκτάστηλος, εφάμιλλος του Ναού του Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα, περιβαλλόμενος από αρχαίο τείχος σε απόσταση μισού τετραγωνικού χιλιομέτρου. Στις κατακόμβες του Αγίου Γεωργίου διασώζεται μέχρι σήμερα το μοναδικό «νειλόμετρο», με το οποίο μετρούσαν τη στάθμη του Νείλου.

πηγή: hub.uoa.gr

