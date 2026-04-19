Tasnim: Tο Ιράν δεν έχει αποφασίσει προς το παρόν να στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν

Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, “εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός”, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο δημοσιογράφο του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως Αμερικανοί διαπραγματευτές θα βρίσκονται στο Πακιστάν το βράδυ της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) για την επανάληψη των συνομιλιών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα μετά τις ιστορικές απευθείας διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη 12η Απριλίου χωρίς επιτυχία.