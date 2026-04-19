Ολυμπιακός – Άρης 92-81: Απόλυτοι οι Ερυθρόλευκοι – Έγραψε ιστορία ο Κώστας Παπανικολάου – ΒΙΝΤΕΟ

Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 92-81 στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική στην GBL και κατέγραψε την 23η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, συνεχίζοντας αήττητος στο πρωτάθλημα, ενώ οι «κίτρινοι» έπεσαν στο 13-9.

Οι «ερυθρόλευκοι» βασίστηκαν στην ομαδικότητα και τον επιθετικό πλουραλισμό τους, όπως δεικνύει το γεγονός ότι έξι παίκτες τους κατέγραψαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Μιλουτίνοβ να κυριαρχεί στα ριμπάουντ.

Να σημειωθεί ότι η μέρα ήταν ιστορική για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης 800 συμμετοχές και είναι ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα!

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Άρης ξεκίνησε πιο δυνατά κι εκμεταλλευόμενος τη ραθυμία του αντίπαλου έφτασε να προηγηθεί στο ξεκίνημα ακόμα και με διαφορά 12 πόντων (23-11), έχοντας επιθετικές αιχμές τον Νουά και τον Πουλιανίτη.

Η ευστοχία του Νιλικίνα από μακριά και η άνοδος του Μιλουτίνοβ ήταν στοιχεία που έδωσαν ώθηση στους γηπεδούχους, στην επιθετική εξίσωση μπήκε και ο Ντόρσεϊ που άρχισε να σκοράρει από την περιφέρεια, η εικόνα του Ολυμπιακού βελτιώθηκε και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (40-40).

Με τον Ντόρσεϊ να έχει πάρει «φωτιά» ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 10 πόντους (57-47), αλλά ένα σερί 8-0 μέσα σε 24 δευτερόλεπτα (!) επέτρεψε στους «κίτρινους» να επιστρέψουν μειώνοντας στο καλάθι (57-55) στο 26΄.

Ωστόσο, αρκούσε ένα πάτημα στο γκάζι για την πειραϊκή ομάδα προκειμένου να δημιουργήσει το δικό της σερί (10-0) και να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (67-55), για να προηγηθεί στο τέλος της τρίτης περιόδου με 71-58 έχοντας βελτιώσει πια θεαματικά την ευστοχία της.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καμία όρεξη να δώσουν δικαίωμα, η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει φτάνοντας πέριξ των 20 πόντων και τελικά ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έφτασε σε άλλη μια νίκη χωρίς να πιεστεί, με το τελικό 92-81.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Θεονάς, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 10 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 13 (4/6 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 16 (5/9 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Νιλικίνα 11 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Μόρις 2 (3 ασίστ), Νετζήπογλου, Πίτερς 11 (1/1 τρίποντο), Χολ 2, Φουρνιέ 15 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Νουά 19 (4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Φόρεστερ 10 (10 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 10 (2/5), Χάρελ 12 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 12 (2/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Κουλμπόκα 3.