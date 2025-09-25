Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη – Είχε χτυπήσει τον πατέρα της

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομικοί - σύλληψη

Ένας 52χρονος εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου στη Ρόδο για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους. Η απόφαση βασίστηκε σε κατάθεση της 14χρονης μαθήτριας, η οποία αργότερα αναθεώρησε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικά, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο εκπαιδευτικός φέρεται την 30ή Νοεμβρίου 2019 και περί ώραν 03.00 να εισήλθε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της οικίας του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Την 30η Νοεμβρίου 2019 και κοντά στις 3:00, ο 49χρονος επέστρεψε στην οικία του στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και την στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρυσε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση.

Τι κατέθεσε η ανήλικη 

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook. H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης, ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους. Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της, ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεών του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στη θέλησή της.

Ο εκπαιδευτικός δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες που θα έθιγαν την προσωπικότητά της, ενώ οποιαδήποτε πράξη κι αν τελέστηκε αυτή έγινε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας της.

Θυμίζουμε ότι από την ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη προέκυψε ότι η ανήλικη δεν φέρει κακώσεις ή υποδηλωτικά κακώσεων και περαιτέρω ότι ο παρθενικός της υμένας δεν έχει υποστεί ρήξη.  Δεν αποκλείεται αρμοδίως από τον ιατροδικαστή ωστόσο να έχει υπάρξει ερωτική επαφή. Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο κ. Άκης Δημητριάδης και για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Γιάννης Θώκος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

«Βραχνάς» το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις – Τι αναφέρει το ΕΒΕΠ

«Να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» – Η σύσταση της ΕΚΤ για «περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων»

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 26 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που έρχονται αντιμέτωπα με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια – «Με τον Άρη στον Σκορπιό, τα όρια είναι πιο ση...
περισσότερα
17:55 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ηγουμενίτσα: «Πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά και της μαμάς του» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το δυστύχημα με θύμα τον 11χρονο μαθητή

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας από τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένας 11χρ...
17:48 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος έξω από παιδικό σταθμό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (25/9) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένας 36χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος...
17:26 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 

Παράσυρση δεκάχρονου κοριτσιού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και συ...
17:10 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας, με αποτέλε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος