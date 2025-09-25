Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης και να καταστραφεί ολοσχερώς η κατοικία του. Παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών, το σπίτι κάηκε ενώ ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Από τη φωτιά τραυματίστηκε με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ψαχνών στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, στη σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ, ΣΕΑΚ και κατάφεραν να σώσουν τα διπλανά σπίτια και τα χωράφια στα οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί η πυρκαγιά.