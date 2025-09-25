Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης με αναστολή

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολά Σαρκοζί
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναβολή της κράτησης, για εγκληματική συνωμοσία στη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας στη Λιβύη το 2007. Αυτό σημαίνει ότι θα κλητευθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία, η οποία θα τον ενημερώσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Πιθανή έφεση δεν θα αναστείλει αυτό το ασφαλιστικό μέτρο.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 5 χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού είχε νωρίτερα αθωώσει τον πρώην πρόεδρο από τις κατηγορίες για διαφθορά και παράνομη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεδρικής εκστρατείας του το 2007 από τον Καντάφι, αλλά τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία επειδή «επέτρεψε σε συνεργάτες του» να απευθυνθούν στις λιβυκές αρχές για το θέμα αυτό. Η νομική διαδικασία δεν κατάφερε να «αποδείξει ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη» χρησιμοποιήθηκαν «τελικά» για τη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεδρικής εκστρατείας του Νικολά Σαρκοζί το 2007, δήλωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου του Παρισιού.

«Για το δικαστήριο, τα ουσιώδη στοιχεία του αδικήματος της διαφθοράς δεν έχουν αποδειχθεί», υποστήριξε η Ναταλί Γκαβαρίνο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, έκρινε ότι «ως υπουργός, πρόεδρος του UMP» , ο Νικολά Σαρκοζί «είχε επιτρέψει στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του – επί των οποίων είχε εξουσία και ενεργούσαν εξ ονόματός του» – να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την προεκλογική εκστρατεία του 2007».

