Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στην Ηγουμενίτσα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 11χρονο μαθητή.

Ο μαθητής 5ης Δημοτικού στο Σχολείο Λαδοχωρίου επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι του και επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, στην οδό 49 Μαρτύρων, αλλά παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε μία 58χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου, δυστυχώς, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

 

14:42 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

