Πάρις Ρούπος: Αλυσίδα με πιτσαρίες διακόπτει τη συνεργασία μαζί του – Τα σχόλια του κωμικού για την ελληνική σημαία και τους Ναζί

Η αλυσίδα με πιτσαρίες, Pizza Fan, ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της έπειτα από τα σχόλια που έκανε ο κωμικός, Πάρις Ρούπος σε παράστασή που έδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του TikTok ο κωμικός ακούγεται να λέει αρχικά:

«Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Στη συνέχεια, αναφέρεται στους Ναζί λέγοντας: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘Μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη σφαγή στον Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ λέγοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΟΔΟ λέγεται Πάρις Ρούπος και κανει διαφημιστικα για την @PizzaFan_Tweet .

Κατακλίζουμε το τηλεφωνικο τους κέντρο (18111) και απαιτούμε την απόυλυση του συγκεκριμενου εθνομηδενιστη. #boycott_pizzafan pic.twitter.com/qpfE61GX45 — Εθνική Ομάδα Μιμιδίων (@EOM_memes) September 23, 2025

Πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν το απόσπασμα της παράστασης και μάλιστα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν την απόλυσή του από την Pizza Fan, η οποία συνεργάστηκε μαζί του για ένα διάστημα για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα, στην οποία αναφέρει ότι διακόπτει τη συνεργασία της με τον Πάρι Ρούπο.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο

« Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».