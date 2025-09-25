Ταξί: «Κίτρινο ποτάμι» στο κέντρο της Αθήνας – Εικόνες από την αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Σε «κίτρινο ποτάμι» μετατράπηκε το κέντρο της Αθήνας καθώς οι οδηγοί των ταξί Αττικής πραγματοποιούν αυτοκινητοπομπή σε μία κίνηση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι κι άλλους δύο απεργούς πείνας.

Με ανακοίνωσή του χθες ο ΣΑΤΑ κάλεσε τους οδηγούς σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στα γραφεία στη Μάρνη και στη συνέχεια σε πορεία.

«Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Με τα οχήματά τους και με συνθήματα όπως «Αλληλεγγύη και οξυγόνο» πραγματοποίησαν την πορεία προς το κέντρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι ταξιτζήδες της Αττικής κατεβαίνουμε στους δρόμους.

Όχι για άλλο ένα δύσκολο μεροκάματο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κάνουμε αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.

Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη.

Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας.

Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται.

Συνάδελφοι, όλοι εκεί!

Καλούμε και κάθε πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας».