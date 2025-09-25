Ταξί: «Κίτρινο ποτάμι» στο κέντρο της Αθήνας – Εικόνες από την αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ταξί- αυτοκινητοπομπή

Σε «κίτρινο ποτάμι» μετατράπηκε το κέντρο της Αθήνας καθώς οι οδηγοί των ταξί Αττικής πραγματοποιούν αυτοκινητοπομπή σε μία κίνηση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι κι άλλους δύο απεργούς πείνας.

Με ανακοίνωσή του χθες ο ΣΑΤΑ κάλεσε τους οδηγούς σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στα γραφεία στη Μάρνη και στη συνέχεια σε πορεία.

αυτοκινητοπομπή- ταξί

«Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Με τα οχήματά τους και με συνθήματα όπως «Αλληλεγγύη και οξυγόνο» πραγματοποίησαν την πορεία προς το κέντρο.

ταξί - αυτοκινητοπομπή

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι ταξιτζήδες της Αττικής κατεβαίνουμε στους δρόμους.

Όχι για άλλο ένα δύσκολο μεροκάματο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κάνουμε αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.

Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη.

Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας.

Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται.

Συνάδελφοι, όλοι εκεί!

Καλούμε και κάθε πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο για καρκίνο στο πάγκρεας, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστα...

Εφορία: Γιατί το 2026 θα είναι πιο φουσκωμένα τα «ραβασάκια» για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Τι αλλάζει το 2027

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα το λάβουν μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου – Αναλυτικά οι ημε...

Τι σημαίνει η φράση «ως διά μαγείας» και από πού προέρχεται

Νέα προσέγγιση βασισμένη σε δίκτυα τανυστών μπορεί να προωθήσει τη προσομοίωση κβαντικών συστημάτων πολλών σωμάτων
περισσότερα
13:09 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Νέο Gov.gr Wallet: Φέρνει τα έγγραφα και τις συναλλαγές στο κινητό – Ποιες είναι οι καινούργιες υπηρεσίες

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr...
13:08 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις στα Νότια Προάστια – Πού και πώς χτυπούσαν οι δράστες

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στη Βούλα δύο άτομα, ηλικίας 31 και 28 ετών, κατηγορούμενοι...
12:40 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε η αρχαιολόγος, Ισμήνη Τριάντη – Τα συλλυπητήρια της Λίνας Μενδώνη

Πέθανε η αρχαιολόγος, Ισμήνη Τριάντη. Είχε πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την...
11:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος