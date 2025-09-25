Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από μια σειρά χωρών αναφέρεται με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη».

«Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κυβέρνηση Νετανιάχου», προσθέτει ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ακόμη: «Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή. Δεν αξίζει στην ιστορία μας και στους αγώνες του λαού μας που έχουν κάνει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης».

«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου», τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Από την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά ευρωπαϊκών και άλλων δυτικών κρατών έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης: Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Το ίδιο έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί το πρώτο κύμα αναγνώρισης πριν από μερικούς μήνες, με την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.

Συνολικά πάνω από 140 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη.

Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κυβέρνηση Νετανιάχου.

Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή. Δεν αξίζει στην ιστορία μας και στους αγώνες του λαού μας που έχουν κάνει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο για καρκίνο στο πάγκρεας, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστα...

Εφορία: Γιατί το 2026 θα είναι πιο φουσκωμένα τα «ραβασάκια» για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Τι αλλάζει το 2027

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα το λάβουν μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου – Αναλυτικά οι ημε...

Τι σημαίνει η φράση «ως διά μαγείας» και από πού προέρχεται

Νέα προσέγγιση βασισμένη σε δίκτυα τανυστών μπορεί να προωθήσει τη προσομοίωση κβαντικών συστημάτων πολλών σωμάτων
περισσότερα
13:12 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη

Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση τ...
13:03 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση Μυλωνάκη ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση – Τι απαντά η κυβέρνηση

Την κλήτευση για κατάθεση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ζητούν τα κόμμ...
12:30 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
11:13 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση Μυλωνάκη ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Με κοινή επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος