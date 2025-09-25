Δανία: Από «επαγγελματία παίκτη» οι υπερπτήσεις drones στα αεροδρόμια – Σε επιφυλακή οι αρχές και επικοινωνία με το ΝΑΤΟ

«Επαγγελματίας παίκτης» βρίσκεται, σύμφωνα με τις αρχές της Δανίας, πίσω από τις υπερπτήσεις με drones στη διάρκεια της νύχτας.

Σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν κατέστησε σαφές ότι η Δανία δέχθηκε «υβριδική επίθεση», καθώς ήταν συστηματική επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ευρεία περιοχή και κοντά σε στρατιωτικές βάσεις. Επιπλέον είπε ότι όποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση είναι «επαγγελματίας παίκτης».

Οι αρχές δεν κατονόμασαν την Ρωσία ως υπεύθυνη για τις υπερπτήσεις καθώς φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν αξιόπιστα στοιχεία και τα περιστατικά ερευνώνται. Ωστόσο η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να κρύβεται πίσω από το περιστατικό η Ρωσία.

Πάντως ο υπουργός Άμυνας της Δανίας τόνισε ότι τα drones απογειώθηκαν από τοπικά σημεία και ελήφθη η απόφαση να μην καταρριφθούν για την ασφάλεια του πληθυσμού. Σημείωσε ότι η Δανία έθεσε το θέμα στο ΝΑΤΟ και επεξεργάζεται το εάν θα κάνει χρήση του Άρθρου 4 προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Πίτερ Χούμελγκαρντ δήλωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν να «δημιουργηθεί φόβος». Η αστυνομία της χώρας έχει ήδη αυξήσει το επίπεδο συναγερμού.