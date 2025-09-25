Δανία: Από «επαγγελματία παίκτη» οι υπερπτήσεις drones στα αεροδρόμια – Σε επιφυλακή οι αρχές και επικοινωνία με το ΝΑΤΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Δανία αστυνομία
Πηγή: Reuters

«Επαγγελματίας παίκτης» βρίσκεται, σύμφωνα με τις αρχές της Δανίας, πίσω από τις υπερπτήσεις με drones στη διάρκεια της νύχτας.

Σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν κατέστησε σαφές ότι η Δανία δέχθηκε «υβριδική επίθεση», καθώς ήταν συστηματική επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ευρεία περιοχή και κοντά σε στρατιωτικές βάσεις. Επιπλέον είπε ότι όποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση είναι «επαγγελματίας παίκτης».

Οι αρχές δεν κατονόμασαν την Ρωσία ως υπεύθυνη για τις υπερπτήσεις καθώς φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν αξιόπιστα στοιχεία και τα περιστατικά ερευνώνται. Ωστόσο η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να κρύβεται πίσω από το περιστατικό η Ρωσία.

Πάντως ο υπουργός Άμυνας της Δανίας τόνισε ότι τα drones απογειώθηκαν από τοπικά σημεία και ελήφθη η απόφαση να μην καταρριφθούν για την ασφάλεια του πληθυσμού. Σημείωσε ότι η Δανία έθεσε το θέμα στο ΝΑΤΟ και επεξεργάζεται το εάν θα κάνει χρήση του Άρθρου 4 προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Πίτερ Χούμελγκαρντ δήλωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν να «δημιουργηθεί φόβος». Η αστυνομία της χώρας έχει ήδη αυξήσει το επίπεδο συναγερμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο για καρκίνο στο πάγκρεας, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστα...

Εφορία: Γιατί το 2026 θα είναι πιο φουσκωμένα τα «ραβασάκια» για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Τι αλλάζει το 2027

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα το λάβουν μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου – Αναλυτικά οι ημε...

Τι σημαίνει η φράση «ως διά μαγείας» και από πού προέρχεται

Νέα προσέγγιση βασισμένη σε δίκτυα τανυστών μπορεί να προωθήσει τη προσομοίωση κβαντικών συστημάτων πολλών σωμάτων
περισσότερα
12:02 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Κρίθηκε εν μέρει ένοχος στη δίκη για την παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί για εγκληματική συ...
06:55 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Έμμεση απάντηση Εμανουέλ Μακρόν σε Ντόναλντ Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι θέμα αντίληψης, αφού η επιστήμη είναι σαφής

Η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα δεν είναι «θέματα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι α...
06:31 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Νεκροί επτά μοναχοί από πτώση τελεφερίκ

Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν τελεφερίκ εκτροχιάστηκε το...
06:23 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Προετοιμασία σχεδίων μαζικών απολύσεων σε περίπτωση shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος