Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε πρόωρο νεογνό που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα, όπου κατέληξε ένα βρέφος μόλις 14 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» ότι χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου, κατέληξε ένα αγοράκι, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν στην ιστοσελίδα ότι το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να πέσει φως στην αιτία θανάτου του νεογνού.