Μίκης Θεοδωράκης: Τα 101α γενέθλιά της γιόρτασε η σύζυγός του, Μυρτώ – Η ανάρτηση του εγγονού του

Ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές έζησε η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς η σύζυγος του σπουδαίου συνθέτη, Μυρτώ, γιόρτασε τα 101α γενέθλιά της. Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε με το κοινό, ο εγγονός του αείμνηστου καλλιτέχνη, Άγγελος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης, με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook.

Ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, στη δημοσίευση που έκανε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από τα γενέθλια της πολυαγαπημένης του γιαγιάς.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε την Μυρτώ Θεοδωράκη, μαζί με τα εγγόνια και τα παιδιά της. Ακόμα, σε ένα από τα στιγμιότυπα απεικονίζεται και η τούρτα που έκοψε η οικογένεια. Πάνω σε αυτή βρίσκονται τρία κεράκια – αριθμοί, τα οποία δημιουργούν την ηλικία της συζύγου του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

«Νόμιζε ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίκη Θεοδωράκης άφησε την τελευταία του πνοή, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, σε ηλικία 96 ετών.

Σε συνέντευξή της τον Οκτώβριο του 2022, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη είχε εξομολογηθεί πως η μητέρα της έμαθε από την τηλεόραση ότι πέθανε ο πατέρας της.

Συγκεκριμένα, είχε πει ότι: «Μέχρι πρότινος η μητέρα μου δεν είχε καταλάβει ότι ο πατέρας μου είχε φύγει από τη ζωή. Όταν πήγαμε για το μνημόσυνο του ενός έτους στα Χανιά, το έδειξαν στην τηλεόραση και το είδε.

Είδε τον τάφο του πατέρα μου έναν χρόνο μετά. Νόμιζε ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Το κατάλαβε, της μιλάω πάντα για τον μπαμπά».