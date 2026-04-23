Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν ξέρω ακόμη πού θα γίνει, σας το ορκίζομαι»

Για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί ξανά το 2015, ωστόσο τρία χρόνια μετά είχαν πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Η μοίρα όμως τους έφερε ξανά κοντά το 2022, και το 2025 δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Σε ερώτηση για τον γάμο της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε: «Δεν ξέρω ακόμη το μέρος που θα γίνει ο γάμος. Σας το ορκίζομαι δεν το έχω, δεν σας λέω ψέματα, πραγματικά. Δεν θα πήγαινα σε νησί. Κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο, προσβάσιμο. Κάτι που να μην κουραστούν οι καλεσμένοι, να διοργανώνεται εύκολα, κάτι εύκολο και απλό. Εγώ ιδανικά θέλω εντός Αττικής, ο Γιάννης εκτός σίγουρα».

«Μας φαίνεται λίγο περιττό το δεύτερο»

Αμέσως μετά, το μοντέλο και παρουσιάστρια είπε ότι: «Τώρα που πήραμε μια ανάσα και λέγαμε “άντε να το οργανώσουμε”, τελικά δεν θα πάρουμε μια ανάσα. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλλον επειδή έχουμε παντρευτεί ξανά, εκεί είναι το πρόβλημα εικάζω. Οι καλεσμένοι μειώθηκαν και άλλο, δεν αυξήθηκαν».

«Νομίζω ότι εκεί έχουμε μπερδευτεί. Επειδή έχουμε κάνει αυτό το βήμα, μας φαίνεται λίγο περιττό το δεύτερο. Μόνο για θρησκευτικούς λόγους είναι αυτή η σκέψη στο μυαλό μας. Ίσως να μην χρειάζεται δηλαδή καν. Ίσως να πρέπει να κάνουμε ένα πάρτι, κάτι πριβέ οι δυο μας», συνέχισε.