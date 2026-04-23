Μελάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πήγα στον υπουργό και ενημέρωσα για φαινόμενα που οδηγούν σε κατασπατάληση – Δεν δέχτηκα πίεση από πολιτικούς»

Για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μίλησε ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, Δημήτρης Μελάς.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν αισθάνεται πως έχει διαπράξει κάποια παρανομία ο κ. Μελάς είπε στο Livenews: «Επί της αρχής δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο ή παράτυπο. Για ποιο λόγο; Ένας πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παράνομο είτε μέσω υπογραφής εντολής πληρωμής παράνομης είτε μέσω υπογραφής ιεραρχικής προσφυγής που είναι παράνομης, την οποία την κάνει αποδεκτή. Στο κομμάτι το δεύτερο, εγώ όχι απλά δε λειτούργησα έτσι, αλλά απέρριψα ιεραρχική προσφυγή της οποίας το ποσό συνολικά, έτσι όπως διαμορφώθηκε, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χρεωθεί τώρα στη δικογραφία. Ποτέ μου δεν κίνησα διαδικασίες χωρίς να ελεγχθούν από τις υπηρεσίες. Ποτέ δεν υποχρέωσα υπάλληλο να κάνει αυτό που λέω εγώ».

Ενώ για το εάν είχε αντιληφθεί τα όσα γινόντουσαν όσο ήταν στην ηγεσία είπε: «Εγώ θήτευσα ως πρόεδρος από τον Μάρτιο του 21’ μέχρι τον Ιούνιο του 22’. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δικογραφίας της τρέχουσας, καμία από τις υποθέσεις αυτές δεν σχετίζεται με βοσκοτόπια χωρίς ζώα, με κτηνοτρόφους του καναπέ κτλ. Αν εξετάσετε μία – μία τις περιπτώσεις, πρόκειται για παλαιούς δικαιούχους που η προσπάθεια ήταν να μη χάσουν τα λεφτά που δικαιούνται. Δεν λειτούργησα ποτέ μόνος μου. Υπήρχαν υπηρεσίες, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στη διοίκηση. Ήμουν ο μόνος πρόεδρος μέχρι τότε, που πήρε τα πιο σκληρά οριζόντια μέτρα εκείνη την περίοδο και τη μεγαλύτερη διεύρυνση των ελέγχων, με αποτέλεσμα να πέσει το ποσό και οι απαιτήσεις».

Όπως λέει ο κ. Μελάς, ο ίδιος ενημέρωσε τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Σπήλιο Λιβανό και μάλιστα λήφθηκαν μέτρα.

«Πήγαμε στον υπουργό, τον κ. Λιβανό, το 21’ και είπαμε ότι παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε κατασπατάληση. Η απάντηση ήταν να εισηγηθούμε μέτρα για να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Τα εισηγήθηκα και τα υιοθέτησα απολύτως και γι’ αυτό και είχαμε έναν τεράστιο αναβρασμό τον Νοέμβριο του 21’. Επί της προεδρίας μου μειώθηκε δραματικά το επίπεδο του εθνικού αποθετηρίου».

Σε σχέση με τους διάλογους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπου μιλά με την Κατερίνα Παπακώστα εξήγησε: «Έρχεται ένας κύριος τον Ιούλιο και ζητάει από την κυρία Παπακώστα ότι έχει χάσει για ένα ζώο τη συνδεδεμένη ενίσχυση, όχι τα δικαιώματά του, έχει χάσει για ένα ζώο και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Η κυρία Παπακώστα δεν μπορεί να αξιολογήσει αυτό. Όπως και εγώ όταν μου το λέει, προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει και με τον κτηνίατρο εκεί. Όλο το κομμάτι όμως της δικογραφίας συνδέει τον διάλογο αυτόν με έναν έλεγχο που έγινε τον Μάρτιο, στον οποίο δείχνει ότι αλλοιώθηκε ο αριθμός των ζώων, στον οποίο Μάρτιο εγώ δεν ήμουν πρόεδρος και δε γνώριζα την κυρία Παπακώστα ποτέ.

Ο άνθρωπος πληρώθηκε γι’ αυτό, γιατί μπορεί να ήταν νόμιμα τα παραστατικά που έδειξε και αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου στις 3 Μαρτίου. Πληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου και η συνομιλία με την κυρία Παπακώστα και η δική μας επικοινωνία έγινε τον Ιούλιο. Ήταν εντελώς μια προσαρτώμενη ενίσχυση, η οποία ήταν συνδεδεμένη γιατί την είχε χάσει ένα ζώο και αν μπορούσε, για να μην τη χάσει εντελώς, μην αποκλειστεί, να γίνει αυτό, το οποίο και δεν έγινε, το είπε ο κτηνοτρόφος νομίζω και σε κάποιο κανάλι».

Ενώ σε ερώτηση για το εάν δέχτηκε πιέσεις για να ικανοποιήσει αίτημα που ήταν παράτυπο, είπε: «Εγώ στη συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων που είχα από πολιτικά πρόσωπα ήταν αιτήματα πολιτών τα οποία δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν τεχνικά από τους βουλευτές και άρα ερχόντουσαν και θεωρούσαν ότι είναι κάτι που είναι απλά διαδικαστικό. Φορτικότητα, ναι. Πίεση τέτοιου τύπου όχι, ποτέ».