Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει» – Η ατάκα για την εμφάνισή της κατά την είσοδο στο πλατό

Είσοδο στο πλατό με ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» ντυμένη στα μαύρα και με λευκό σακάκι, είδε τον εαυτό της στο μόνιτορ και σχολίασε την εμφάνισή της με την εξής ατάκα:

«Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει».

Στη συνέχεια, ευχήθηκε στη συνεργάτιδά της Φρόσω Κυριαζή για την ονομαστική γιορτή της.

«Νομίζω ότι είσαι η πρώτη Φρόσω που γνωρίζω προσωπικά. Έχω αδυναμία στο όνομά σου γιατί Φρόσω ήταν και η μητέρα του Νίκου Μουτσινά. Της είχα τεράστια αδυναμία. Την έφερνε πάντα μαζί, ωραίο όνομα. Αγαπούσα τη μητέρα του Νίκου, μου έχει μείνει πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά.

