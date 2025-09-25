Βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ – Εξηγεί τι της συνέβη

Η 17χρονη, Bianca Adler, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η νεότερη γυναίκα που θα κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, παραδέχτηκε ότι είναι συντετριμμένη επειδή αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω αν και βρισκόταν τόσο κοντά στην κορυφή του Έβερεστ.

Η Bianca Adler ενημέρωσε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τι της συνέβη τις τέσσερις ημέρες που πέρασε στην «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ. Η ανάβαση στο Έβερεστ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία συνήθως απαιτεί από τους ορειβάτες να περάσουν μήνες σωματικής και ψυχικής προπόνησης, καθώς και να εγκλιματιστούν σε τόσο μεγάλα υψόμετρα.

Η 17χρονη είναι ήδη η νεότερη γυναίκα που έχει φτάσει στην κορυφή του Manaslu [το όγδοο υψηλότερο βουνό στον κόσμο στα 8.163 μέτρα] και του Ama Dablam [6.812 μέτρα], και τώρα έχει βάλει στόχο και την υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Η έφηβη καταγράφει την πρόοδό της και βίντεο της στο TikTok έγινε viral, με 26 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες.

Στο βίντεο η Bianca έδειξε να προσπαθεί να πάρει ανάσα μετά την επιστροφή της στην κατασκήνωση της. Οι ορειβάτες καλούνται να ολοκληρώσουν την ανάβασή τους σε στάδια, ανεβαίνοντας μέσω διαφόρων κατασκηνώσεων κατά μήκος της επικίνδυνης διαδρομής.

Η «Ζώνη του Θανάτου» βρίσκεται στην κορυφογραμμή του Έβερεστ, περίπου 8.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και κοντά στην κορυφή του, που βρίσκεται στα 8.849 μέτρα. Το τμήμα αυτό του βουνού πήρε το συγκεκριμένο όνομα επειδή το οξυγόνο δεν επαρκεί για να αντέξουν οι άνθρωποι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Κατασκήνωση 2 βρίσκεται στην Νότια Διαδρομή στο βουνό σε ύψος περίπου 6.553 μέτρων. Η λεγόμενη Βασική Κατασκήνωση βρίσκεται στα 5.364 μέτρα και εκεί βρίσκεται προς το παρόν η 17χρονη για να αναρρώσει. Στο βίντεο η 17χρονη φαίνεται να έχει δυσκολία να μιλήσει και λέει: «Μόλις επέστρεψα από την Κατασκήνωση 2 και βρίσκομαι στην Βασική Κατασκήνωση και νιώθω απαίσια».

«Ο λαιμός μου και τα πνευμόνια μου. Είμαι τόσο λαχανιασμένη, παρόλο που χθες ήμουν στα 8.000 μέτρα. Αισθάνομαι ό,τι χειρότερο έχω νιώσει ποτέ», λέει η γυναίκα.

Σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, μια απογοητευμένη Bianca εξήγησε ότι αργότερα έφτασε μέχρι την Κατασκήνωση 4 στα 7.925 μέτρα, αλλά ήταν «συντετριμμένη» επειδή αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω για την ασφάλειά της.

«Είναι τόσο δύσκολο. Αισθανόμουν τόσο καλά και τόσο δυνατή, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω εξαιτίας κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό και θα ήταν ανόητο να συνεχίσω», ανέφερε η 17χρονη, που φορούσε μάσκα οξυγόνου.

Στην συνέχεια εξήγησε στο Instagram τι ακριβώς της είχε συμβεί. «Έπρεπε να γυρίσω πίσω (400 μέτρα κάτω από την κορυφή). Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί για αυτό που πίστευα ότι ήταν σωστό για την ασφάλειά μου. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, το πρώτο βήμα για κρυοπαγήματα.

Δεν μπορούσα να δω τίποτα, το χιόνι έπεφτε παντού. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα θέλω να επιλέγω τη ζωή από μια πιθανή κορυφή. Ένιωθα δυνατή, σαν να μπορούσα να ανέβω στην κορυφή, και ήμουν συντετριμμένη», ανέφερε η 17χρονη.

Και συνέχισε: «Την επόμενη νύχτα, οι οδηγοί μου και εγώ προσπαθήσαμε ξανά από την Κατασκήνωση 4, αλλά ήμουν πολύ εξαντλημένη από την 10ωρη προσπάθεια της προηγούμενης νύχτας και γύρισα πίσω. Μετά από τρεις διανυκτερεύσεις και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη Ζώνη Θανάτου στα 8.000 μέτρα και πάνω, κατεβήκαμε πίσω στην Κατασκήνωση 2.

Κατά την προσπάθεια για την κορυφή, ο μπαμπάς αρρώστησε και έμεινε στην Κατασκήνωση 2, ενώ εγώ ανέβηκα. Κατά την κατάβαση, ήταν ακόμα άρρωστος και εγώ ήμουν εξαντλημένη. Διαγνωστήκαμε και οι δύο με HAPE (πνευμονικό οίδημα υψομέτρου) και αφυδάτωση (που είναι φυσιολογικό για την ορειβασία). Ακόμα αισθάνομαι αρκετά άρρωστη και εξαιρετικά εξαντλημένη, οπότε παίρνω χρόνο για να αναρρώσω».

Πολλοί ορειβάτες έσπευσαν να επαινέσουν τις προσπάθειες της Bianca και να την ενθαρρύνουν. «Είμαι πιο εντυπωσιασμένη από το πώς χειρίστηκες αυτή την κατάσταση παρά από το αν θα είχες σπρώξει τον εαυτό σου στην κορυφή… Τώρα μπορείς να ζήσεις μια άλλη μέρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μία πραγματική πολεμίστρια», ανέφερε ένας χρήστης.