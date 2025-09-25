Ρομπέρτο Μαρτίνεθ: Διέρρηξαν το σπίτι του προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας την ώρα που δειπνούσε με τη σύζυγό του σε εστιατόριο

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, νυν προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, έπεσε θύμα διάρρηξης στο σπίτι του στην περιοχή Κασκάις, κοντά στην Λισσαβόνα. Την ώρα που δειπνούσε σε εστιατόριο με την σύζυγό του το περασμένο Σάββατο, άγνωστοι άνοιξαν ένα παράθυρο και εισέβαλαν στο σπίτι του έμπειρου τεχνικού, απ΄όπου αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, αξίας περίπου 820.000 ευρώ σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα Ενημέρωσης.

Η τοπική αστυνομία επικεντρώνεται στην πιθανότητα μιας ξένης συμμορίας που ειδικεύεται σε κλοπές από πολυτελείς κατοικίες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ ο 52χρονος Μαρτίνεθ δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται, ότι ο Ισπανός προπονητής είναι παντρεμένος από το 2009 με την Σκωτσέζα, Μπεθ Τόμσον, με την οποία έχει δύο κόρες, ενώ πλέον βρίσκεται στον κατάλογο με τις ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που ζουν στην Πορτογαλία και έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων, όπως ο Νικολάς Οταμέντι το 2021.