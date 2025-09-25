Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν σήμερα οι πρώην πρόεδροι Σημανδράκος και Μπαμπασίδης – Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση μετά την κατάθεση Σαλάτα

Με τις καταθέσεις των δύο πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη, οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τη διερεύνηση υποθέσεων διαχείρισης και πιθανών παρανομιών στον Οργανισμό, εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώην πρόεδροι του Οργανισμού καλούνται να καταθέσουν ο πρώτος εξαιτίας της εμπλοκής του στις συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ ο δεύτερος αναφορικά με τις επιστολές του σχετικά με τα «κόκκινα» ΑΦΜ.

Σημειώνεται η συνεδρίαση της Τετάρτης στιγματίστηκε από την μαρτυρική κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, στην οποία μεταξύ άλλων, κατονόμασε την Παρασκευή Τυχεροπούλου ως βασικό πρόσωπο σε πλειάδα ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων.

Ο κ. Σαλάτας στην κατάθεσή του περιέγραψε ένα περιβάλλον έντονων συγκρούσεων και καταγγελιών εντός του Οργανισμού, επισημαίνοντας πως εντόπισε 20 σοβαρά αδικήματα που φέρονται να βαρύνουν την κ. Τυχεροπούλου, τα οποία είχε κοινοποιήσει και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία χωρίς όμως να τύχουν της απαιτούμενης προσοχής. «Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα», δήλωσε.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος κατήγγειλε ότι στοχοποιήθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία τον κατηγόρησε για παρεμπόδιση των ελέγχων, ενώ υποστήριξε ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, προκειμένου να εγκριθεί παρατύπως η απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. Πράγματα παρανοϊκά για μένα», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η κα Τυχεροπούλου, σε γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο συνήγορός της, έκανε λόγο για «συκοφαντικό παροξυσμό». Σχολιάζοντας την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η κ. Τυχεροπούλου από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Πηγές ΝΔ: Καμία συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασαν με νόημα πηγές της κυβερνώσας παράταξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, υπογράμμισε ότι «η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει» και πρόσθεσε: «Αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου του οργανισμού του κ. Ν. Σαλάτα, ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του κ. Σαλάτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση είχε μόνο μία λύση. Την απομάκρυνση του κ. Σαλάτα. Ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο τέως πρόεδρος, δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσεως, να στήσουν μία νέα σκευωρία»

Καββαδάς: Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, θα πληρωθεί κανονικά

Τη διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια «για την πληρωμή αυτών που πρέπει στο χρόνο που πρέπει» έδωσε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς.

«Στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει, γίνεται μία προσπάθεια να αντιληφθούμε ακριβώς πώς έχουν τα θέματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς δουλεύουν τα μηχανογραφικά συστήματα, και να δούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρωμή αυτών που πρέπει στο χρόνο που πρέπει» είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο κ. Καββαδάς.

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «κάνουμε -κατ’ απόλυτη προτεραιότητα- καταγραφή των υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, που πρέπει να πληρωθούν, και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία των δικαιούχων πληρωμών, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τις πληρωμές που πρέπει, στις ημερομηνίες που πρέπει, και σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται». Ερωτηθείς για το εάν θα επηρεαστούν οι απλοί αγρότες από τους αυστηρότερους ελέγχους, ο κ. Καββαδάς τόνισε: «Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά».