Καιρός: Και από Σάββατο… φθινόπωρο – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Ήπιος θα είναι ο καιρός και σήμερα με λίγες βροχές στα δυτικά, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες προς τα ανατολικά. Σιγά- σιγά το σκηνικό όμως, αλλάζει και σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο το χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία θα μεγιστοποιήσει τη δράση του.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, «άρχισε ήδη το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία να μας στέλνει κάποια κύματα βροχών και καταιγίδων. Από νωρίς το πρωί έχουμε αστάθεια προς το βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά της χώρας μας. Η κακοκαιρία αναμένεται να μεγιστοποιήσει τη δράση της από το μεσημέρι του Σαββάτου και μέσα στην Κυριακή, με έμφαση τα δυτικά της χώρας. Το βαρομετρικό χαμηλό συναντά εμπόδιο βορειότερα, αυτό τον εκτεταμένο αντικυκλώνα με αποτέλεσμα να στροβιλίζεται σε αυτές τις περιοχές».

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, «αύριο, Παρασκευή θα αντιμετωπίσουμε τον καιρό του βοριά. Θα έχουμε κάποιες βροχές στην Θεσσαλία, στη Βόρεια Εύβοια και πλέον το Σάββατο θα είναι μία ημέρα από το μεσημέρι και μετά με δυσκολίες. Στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και ανατολικότερα πιο ήπιος φθινοπωρινός καιρός».

Γιαννόπουλος: Ξεκίνημα φθινοπώρου το Σάββατο

«Καιρός είναι να ξεκινήσει ο φθινοπωρινός βροχερός καιρός και με πτώση της θερμοκρασίας και αυτό θα συμβεί από το Σάββατο βράδυ και από τα δυτικά» σύμφωνα με το μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά. Το θερμόμετρο στα ηπειρωτικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα με αυτές τις θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή, τοπικού χαρακτήρα βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως Θεσσαλία και Εύβοια. Το σημαντικό είναι ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν θα έχουν ένταση και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει.

«Το Σάββατο, το βράδυ και από τα δυτικά η μεταβολή του καιρού. Με τα πρώτα στοιχεία βροχερή η Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά , μάλιστα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο δεν θα ξεπερνά τους για παράδειγμα στην Αθήνα τους 25 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς» τονίζει ο μετεωρολόγος.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 29-09-2025