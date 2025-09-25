Γιώργος Τσαλίκης: Προσέχω τη διατροφή μου, έχουν φύγει τα οιδήματα από τις κορτιζόνες

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Τσαλίκης

Ο Γιώργος Τσαλίκης απάντησε για την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και για την κόντρα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

«Κρέμες δεν βάζω. Τον τελευταίο καιρό, μετά την περιπέτεια υγείας που είχα πέρσι, προσέχω τη διατροφή μου, έχουν φύγει τα οιδήματα από τις κορτιζόνες. Είμαι υγιής και αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Ας μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο», υπογραμμίζει ο τραγουδιστής.

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα εκπομπή του Γρηγόρη Γκουντάρα και το ενδεχόμενο μίας τηλεοπτικής τους συμφιλίωσης, μετά την έντονη κόντρα ανάμεσά τους, ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε: «Συμφιλίωση; Μα τι συμφιλίωση; Δεν είμαστε εχθροί, ο καθένας βάζει τα όριά του. Αν κάποια στιγμή τα όριά μας συμπέσουν και βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, ίσως να είμαστε καλά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα-Πέντε ισχυρά όπλα για τον περιορισμό του

Φραγμένες αρτηρίες: Ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα – Πώς αντιμετωπίζονται

Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις- Όλες  οι τελευταίες πληροφορίες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone – Μη χρησιμοποιείτε το Google Chrome

Άνδρας εξηγεί γιατί έχει 600 τατουάζ του KSI σε όλο του το σώμα – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
09:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξαναβρήκε τον έρωτα μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα – Οι κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού

Νέο έρωτα στα μάτια ξανθιάς καλλονής ζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά τους συνεχόμενους χωρισμού...
07:42 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας: Τραγουδάει την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση – Δείτε βίντεο

Την «Αστερομάτα» τραγούδησε ο Χρήστος Μάστορας το βράδυ της Τετάρτης αλλά δεν ήταν… μόνος. Παρ...
06:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Rihanna: Γέννησε το τρίτο της παιδί – Η τρυφερή ανάρτηση και το φύλο του μωρού

Η Rihanna έγινε μητέρα για τρίτη φορά και μοιράστηκε η ίδια την ευχάριστη είδηση μέσα από τον ...
03:21 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τάνια Μπρεάζου: «Δέχθηκα λεκτική βία, “να πας από εκεί που ήρθες” μου έλεγαν»

Η Τάνια Μπρεάζου μίλησε στη Δάφνη Καραβοκύρη και στο διαδικτυακό της vidcast, όπου γύρισε τον ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος