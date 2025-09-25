Γιώργος Τσαλίκης: Προσέχω τη διατροφή μου, έχουν φύγει τα οιδήματα από τις κορτιζόνες

Ο Γιώργος Τσαλίκης απάντησε για την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και για την κόντρα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

«Κρέμες δεν βάζω. Τον τελευταίο καιρό, μετά την περιπέτεια υγείας που είχα πέρσι, προσέχω τη διατροφή μου, έχουν φύγει τα οιδήματα από τις κορτιζόνες. Είμαι υγιής και αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Ας μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο», υπογραμμίζει ο τραγουδιστής.

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα εκπομπή του Γρηγόρη Γκουντάρα και το ενδεχόμενο μίας τηλεοπτικής τους συμφιλίωσης, μετά την έντονη κόντρα ανάμεσά τους, ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε: «Συμφιλίωση; Μα τι συμφιλίωση; Δεν είμαστε εχθροί, ο καθένας βάζει τα όριά του. Αν κάποια στιγμή τα όριά μας συμπέσουν και βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, ίσως να είμαστε καλά».