Γιώργος Τσαλίκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

Την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική σχολίασε ο Γιώργος Τσαλίκης, μέσα από τα social media, το βράδυ της Πέμπτης (14/8).

Γιώργος Τσαλίκης: Το ξεχωριστό πάρτι για τα γενέθλια της συζύγου του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση του στον συνάδελφό του ζητώντας από τους διαδικτυακούς του φίλους να δείξουν κατανόηση και αγάπη για την μάχη που καλείται να δώσει αυτή τη στιγμή.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Τσαλίκης ανήρτησε μια ιστορία στην οποία και αναδημοσίευσε την είδηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη συνοδεύοντας την με το εξής κείμενο. «Σήμερα είναι ο Γιώργος… αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ. Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή – είναι μάχη».

«Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια, σας ικετεύω. Γιώργο περαστικά» καταλήγει ο Γιώργος Τσαλίκης σ’ αυτό το διαδικτυακό του μήνυμα.

