Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου  

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε σήμερα και ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομείου για υπόθεση εμπρησμού.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο Σάββατο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα το απόγευμα.

