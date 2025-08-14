Ύπνος: Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 κόλπο για να αντιμετωπίσετε την αϋπνία

Εάν η αϋπνία σας βασανίζει και ψάχνετε τρόπους να βελτιώσετε τον ύπνο σας, ένας ειδικός αποκαλύπτει μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική που μπορεί να μεταμορφώσει τις νύχτες σας. Εφαρμόστε μια απλή αλλαγή στη βραδινή σας ρουτίνα και εξασφαλίστε την ξεκούραση που χρειάζεστε.

Η Νο1 τεχνική για να αντιμετωπίσετε την αϋπνία, σύμφωνα με ειδικό

Ο Martin Seeley, ειδικός ύπνου της MattressNextDay, τονίζει ότι μια απλή πρακτική μπορεί να χαλαρώσει το μυαλό και το σώμα, προετοιμάζοντάς σας για έναν ξεκούραστο ύπνο. Ο Seeley προτείνει σε όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν να δοκιμάσουν τον διαλογισμό ύπνου.

«Σε αντίθεση με τις κοινές μορφές διαλογισμού, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση της εγρήγορσης και της επίγνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο διαλογισμός ύπνου στοχεύει στην προετοιμασία του μυαλού και του σώματος για ξεκούραση μέσω τεχνικών σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης, όπως η καθοδηγούμενη αναπνοή και άλλες κοινές πρακτικές ευεξίας», επισημαίνει ο ειδικός.

Πώς ο διαλογισμός βοηθά στον ύπνο

Ο Martin Seeley εξηγεί ότι ο διαλογισμός αυξάνει την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, δύο ορμονών που συνδέονται άμεσα με τον ύπνο. Επιπλέον, ο διαλογισμός:

Μειώνει τον καρδιακό ρυθμό.

Ρίχνει την αρτηριακή πίεση.

Ανακουφίζει το άγχος.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην ηρεμία του νου, ανοίγοντας το δρόμο για έναν πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

Δοκιμάστε την τεχνική αναπνοής 4-7-8

Ο ειδικός προτείνει να δοκιμάσετε την τεχνική αναπνοής 4-7-8 για να προετοιμάσετε το σώμα σας για ύπνο. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ξεκινήστε τοποθετώντας τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο. Εισπνεύστε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατήστε την αναπνοή για 7 δευτερόλεπτα. Εκπνεύστε από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα σαν να σβήνετε ένα κερί. Συνεχίστε για όσο αισθάνεστε άνετα και αφήστε την ηρεμιστική επίδραση αυτού του μοτίβου αναπνοής να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.

Εκπαιδεύστε το μυαλό σας για ύπνο

Μια άλλη τεχνική διαλογισμού για να κοιμηθείτε αφορά την «εκπαίδευση του μυαλού σας να οδηγήσει το σώμα σας σε άλλο επίπεδο».

Φανταστείτε μια σφαίρα ζεστού, καθαρού φωτός να αιωρείται πάνω από το μέτωπό σας.

Επικεντρωθείτε στην ευχάριστη, αναζωογονητική αίσθηση αυτής της σφαίρας.

Φανταστείτε τη να γίνεται υγρή και να ταξιδεύει αργά, απλώνοντας τη ζεστασιά της σε ολόκληρο το σώμα σας.

Κρατήστε αυτές τις σκέψεις, αφήνοντας στον εαυτό σας τον χρόνο να απορροφήσει την αίσθηση πριν την αφήσετε σιγά-σιγά.

Η κατάλληλη ώρα για διαλογισμό, σύμφωνα με τον ειδικό

Σύμφωνα με τον ειδικό ύπνου, ο ιδανικός χρόνος για διαλογισμό είναι υποκειμενικός. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι σας ωφελεί περισσότερο αν κάνετε διαλογισμό αμέσως μόλις επιστρέψετε από τη δουλειά. Ωστόσο, αν έχετε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα, ο Martin Seeley προτείνει να τον εντάξετε στην καθημερινότητά σας, ακριβώς πριν από τον ύπνο.