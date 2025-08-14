Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα της οικογένειάς μου»

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα της οικογένειάς μου» τονίζει για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω δήλωσης που συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Γεώργιος Β. Μερκουλίδης.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική «εν αγνοία του» και «χωρίς τη συγκατάθεσή του», έπειτα από εισαγγελική εντολή που, όπως καταγγέλλει, βασίστηκε σε αίτημα μελών της οικογένειάς του, με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκφράζει την αγανάκτησή του «για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας, γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο, εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».