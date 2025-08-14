Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη και νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

The Voice - Γιώργος Μαζωνάκης

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό ο καλλιτέχνης είχε απομακρυνθεί από τα social media. Μάλιστα η τελευταία του ανάρτηση ήταν στις 2 Ιουλίου.

Τότε είχε δημοσιεύσει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του στην οποία πόζαρε φορώντας ένα πουκάμισο και το εσώρουχό του.

«Καλησπέρα σας μας…», είχε γράψει στη λεζάντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής τέλη Ιουνίου είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα περιστατικό στη διάρκεια συναυλίας του στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» στη Λευκωσία, στην Κύπρο.

Σε βίντεο που είχε ανεβάσει στα social media o Χάρης Λεμπιδάκης, ο γνωστός τραγουδιστής φαινόταν να διακόπτει το πρόγραμμά του έπειτα από επεισόδιο που προκλήθηκε ανάμεσα σε θεατές. Επίσης είχε ζητήσει από την ασφάλεια να απομακρύνει τους συγκεκριμένους θεατές.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης στο βίντεο αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκάλεσε, που προκάλεσαν το επεισόδιο. «Να σας πω ρε ξεφτίλες, δεν σκέφτεστε τους ανθρώπους που είναι εδώ;», είχε πει χαρακτηριστικά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Haris Lebi 🧿 (@harislebi)

