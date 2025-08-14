Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη και νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό ο καλλιτέχνης είχε απομακρυνθεί από τα social media. Μάλιστα η τελευταία του ανάρτηση ήταν στις 2 Ιουλίου.
Τότε είχε δημοσιεύσει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του στην οποία πόζαρε φορώντας ένα πουκάμισο και το εσώρουχό του.
«Καλησπέρα σας μας…», είχε γράψει στη λεζάντα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής τέλη Ιουνίου είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα περιστατικό στη διάρκεια συναυλίας του στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» στη Λευκωσία, στην Κύπρο.
Σε βίντεο που είχε ανεβάσει στα social media o Χάρης Λεμπιδάκης, ο γνωστός τραγουδιστής φαινόταν να διακόπτει το πρόγραμμά του έπειτα από επεισόδιο που προκλήθηκε ανάμεσα σε θεατές. Επίσης είχε ζητήσει από την ασφάλεια να απομακρύνει τους συγκεκριμένους θεατές.
Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης στο βίντεο αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκάλεσε, που προκάλεσαν το επεισόδιο. «Να σας πω ρε ξεφτίλες, δεν σκέφτεστε τους ανθρώπους που είναι εδώ;», είχε πει χαρακτηριστικά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.