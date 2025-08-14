Evangelia: Αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου – «Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Evangelia
Φωτογραφία: Instagram/evangelia

Η Evangelia με τα τραγούδια της και την ενέργειά της έχει καταφέρει να αγαπηθεί από μία μεγάλη μερίδα του κοινού, που την ακούει φανατικά και την στηρίζει σε κάθε νέο επαγγελματικό βήμα της.

Η ερμηνεύτρια έχει επιλέξει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο σε συνέντευξή της στο περιοδικό «ΟΚ!» αποκάλυψε πως δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της και εξομολογήθηκε πως θα παντρευτούν στην Κρήτη.

Ο γάμος είναι στα σχέδιά σας;

Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά: «Θα με παντρευτείς;». Και φυσικά του απάντησα: «Ναι». Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι – έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού.

Και θα γίνει στην Ελλάδα;

Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού (Γελάει).

