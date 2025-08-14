Πόπη Χριστοδούλου: Όσα είχε πει η ηθοποιός στην τελευταία συνέντευξή της για τον ρόλο της στο «Παρά Πέντε»

Την θλίψη έχει σκορπίσει στον κόσμο της Τέχνης η είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου. Το δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό ο στενός της φίλος και συνεργάτης Παναγιώτης Καποδίστριας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε γίνει ευρέως γνωστή τις τηλεοπτικές σεζόν 2005-2007, μέσα από την θρυλική σειρά του MEGA «Στο Παρά Πέντε». Η ηθοποιός συμμετείχε στο επιτυχημένο σίριαλ έχοντας τον διπλό ρόλο της «Μάρθας» και της «Ρίτσας», οι οποίες ήταν οι δίδυμες οικιακές βοηθοί της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου».

Στην τελευταία της συνέντευξη το 2023, στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, η Πόπη Χριστοδούλου είχε μιλήσει για τη συμμετοχή της στην εμβληματική σειρά.

Περιγράφοντας το πώς είχε πάρει τον ρόλο, η ηθοποιός είχε αναφέρει: «Η πρόταση ήταν ξαφνική. Ήθελαν να δείξουν πόσο πλούσια είναι η “Ντάλια”, έναν άνθρωπο να κάνει τις δουλειές στο σπίτι. Στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Μετά έγινε η πρόταση από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μήπως είναι καλύτερα να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το “ναι”».

«Νομίζω ότι ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της “Ρίτσας’. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει “Μάρθα” και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδελφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη “Μάρθα” και πιο αυστηρή τη “Ρίτσα”», είχε εξηγήσει στη συνέχεια.

Ακόμα, η Πόπη Χριστοδούλου είχε εξομολογηθεί πως: «Υπάρχουν σκηνές που θυμάμαι έντονα από την σειρά. Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έπρεπε να γίνω “Ντάλια”. Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, είχα κάποιο πρόβλημα υγείας και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ»

«Ένα reunion του “Παρά Πέντε” θα ήταν μία πάρα πολύ καλή ιδέα. Μόνο και μόνο για να δούμε στα μάτια ο ένας τον άλλον και να θυμηθούμε καταστάσεις και πράγματα. Μόνο γι’ αυτό. Νομίζω ότι μόνο αυτό θα γεμίσει συναισθήματα, δεν είναι κάτι άλλο!», είχε καταλήξει.

