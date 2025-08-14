Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ερμηνεύσει τον ρόλο της «υπηρέτριας» της Ντάλιας στο Πάρα Πέντε

Βαρύ πένθος στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού, Πόπης Χριστοδούλου.

Η ηθοποιός είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα» στη θρυλική κωμική σειρά του MEGA, «Στο Παρά Πέντε».

Με τις εμβληματικές της ατάκες και την αξέχαστη ερμηνεία της ως οι δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, κατάφερε να αφήσει έντονο αποτύπωμα σε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές σειρές της δεκαετίας.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο στενός της φίλος και συνεργάτης Παναγιώτης Καποδίστριας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά πλατό, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στη διδασκαλία της υποκριτικής. Μεταλαμπάδευε τις γνώσεις και την εμπειρία της σε νέους ηθοποιούς, μέσα από τη δραματική σχολή του Παναγιώτη Καποδίστρια, με τον οποίο τη συνέδεε στενή φιλία και συνεργασία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ…

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…

Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου.

Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου.

Τα άλλα θα στα πω μετά.

Καληνύχτα…

Ποια ήταν η Πόπη Χριστοδούλου

Η Πόπη Χριστοδούλου γεννήθηκε στον Πειραιά και τελείωσε τη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου.

Έκανε μαθήματα φωνητικής-ορθοφωνίας-θεωρίας μουσικής-σολφέζ και ελαφρό τραγούδι για τρία χρόνια στο κεντρικό ωδείο του Κώστα Κλάβα. Εργάστηκε επαγγελματικά στο τραγούδι για 8 χρόνια σε μουσικές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία και το εξωτερικό. Δίδαξε, επίσης, θεατρική αγωγή σε δημοτικά σχολεία.

Ως ηθοποιός, η Πόπη Χριστοδούλου πήρε μέρος στις παραστάσεις:

«Φαύστα»

«Εκκλησιάζουσες»

«Το σακάκι που βελάζει»

«Ο Ματωμένος Γάμος»

«Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» (σκην. Ν.Φιλιππόπουλος)

«Νεφέλες» (σκην. Σ.Ευαγγελάτος)

«Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» (σκην. Γ.Τσιδήμης)

«Η Σταχτοπούτα» (σκην. Κ.Κόνιαρης)

«Δαναΐδες» (σκην. Π.Κωνσταντίνου)

«Έτσι απλά» (σκην. Π.Καποδίστριας)

«Ελένη» (σκην. Θ.Αθερίδης)

«Ένα αστέρι για τη Γη» (σκην. Π.Καποδίστριας)

«Φωνάζει ο κλέφτης» (σκην. Π.Φιλιππίδης)

«Ο Θεός και η Ψυχή σου» (σκην. Π.Καποδίστριας)

«Η κρεμάστρα»

Στον κινηματογράφο η Πόπη Χριστοδούλου εμφανίστηκε στις ταινίες:

«Η Νήσος» (σκην. Χ.Δήμας)

«Μια φορά και ένα μωρό» (σκην. Ν.Ζαπατίνα)

«Η Νήσος 2» (σκην. Α.Αγγελόπουλος)

Στην τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές:

«Safe sex» (σκην. Α.Αγγελόπουλος)

«Παρά πέντε» (σκην. Α.Αγγελόπουλος)

«7 θανάσιμες πεθερές» (σκην. Γ.Πετρινιώτης)

«Ευτυχισμένοι μαζί» (σκην. Α.Μορφονιός)

«Εργαζόμενη γυναίκα» (σκην. Κ.Φιλιώτου)

«Στο ράφι» (σκην. Π.Καποδίστριας)

«Καλές δουλειές» (σκην. Ρ.Εσκενάζυ)

«Τρίχες» (σκην. Α.Ρήγας)