Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Σεούλ – Ένας νεκρός, εκτεταμένες πλημμύρες και χιλιάδες εκτοπισμένοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας την Πέμπτη (14/8), με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, την καταστροφή εκατοντάδων δρόμων και κατοικιών και την αναγκαστική απομάκρυνση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Περίπου 250 έως 300 χιλιοστά βροχής (7,8 έως 11,8 ίντσες) έπεσαν σε περιοχές της Σεούλ και των γειτονικών πόλεων Πάτζου, Ιντσόν και Γκίμπο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια με λασπόνερα και αφήνοντας οχήματα ακινητοποιημένα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να περισώσουν ό,τι μπορούσαν από τις πλημμυρισμένες περιουσίες τους.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές κοντά σε ποτάμια, ρέματα και πλαγιές, ενώ τα σωστικά συνεργεία διέσωσαν τουλάχιστον 145 άτομα και ανταποκρίθηκαν σε εκατοντάδες κλήσεις για διακοπές στη μετακίνηση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας, μέχρι το πρωί της Πέμπτης είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε περίπου 4.000 νοικοκυριά που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη περιοχή της Σεούλ θα συνεχίσει να πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο δεκάδων παραποτάμιων πάρκων και περισσότερων από 100 μονοπατιών πεζοπορίας, ενώ έστειλαν μηνύματα στους πολίτες με προειδοποιήσεις για πλημμύρες, κατολισθήσεις και επικίνδυνα κτίρια. Δεν υπήρξαν άμεσες επιπτώσεις στις πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
01:00 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πυρκαγιές: Η Ισπανία ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ – Μαίνονται οι φωτιές στη χώρα

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη (13/8) να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση...
23:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλά...
23:27 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

New York Times: Η Ευρώπη μάχεται με τις «φονικές» πυρκαγιές και τους θυελλώδεις ανέμους – Η αναφορά στην Ελλάδα

Θέμα στους New York Times έγιναν οι καταστροφικές και «φονικές» πυρκαγιές που πλήττουν πολλές ...
23:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γάζα: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην αποσπά την προσοχή από τον τερματισμό της γενοκτονίας» – Συνέντευξη της εισηγήτριας του ΟΗΕ στον Guardian

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, προειδοποίησε ότι οι κινή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια