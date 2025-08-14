Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Σεούλ – Ένας νεκρός, εκτεταμένες πλημμύρες και χιλιάδες εκτοπισμένοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας την Πέμπτη (14/8), με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, την καταστροφή εκατοντάδων δρόμων και κατοικιών και την αναγκαστική απομάκρυνση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους.

[BREAKING NEWS] Heavy rain causes flooding, power outages in Seoul. (Photos courtesy of readers) pic.twitter.com/0gl6zaMu0W — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) August 8, 2022

Περίπου 250 έως 300 χιλιοστά βροχής (7,8 έως 11,8 ίντσες) έπεσαν σε περιοχές της Σεούλ και των γειτονικών πόλεων Πάτζου, Ιντσόν και Γκίμπο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια με λασπόνερα και αφήνοντας οχήματα ακινητοποιημένα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να περισώσουν ό,τι μπορούσαν από τις πλημμυρισμένες περιουσίες τους.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές κοντά σε ποτάμια, ρέματα και πλαγιές, ενώ τα σωστικά συνεργεία διέσωσαν τουλάχιστον 145 άτομα και ανταποκρίθηκαν σε εκατοντάδες κλήσεις για διακοπές στη μετακίνηση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας, μέχρι το πρωί της Πέμπτης είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε περίπου 4.000 νοικοκυριά που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη περιοχή της Σεούλ θα συνεχίσει να πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο δεκάδων παραποτάμιων πάρκων και περισσότερων από 100 μονοπατιών πεζοπορίας, ενώ έστειλαν μηνύματα στους πολίτες με προειδοποιήσεις για πλημμύρες, κατολισθήσεις και επικίνδυνα κτίρια. Δεν υπήρξαν άμεσες επιπτώσεις στις πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας.