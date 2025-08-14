Σταύρος Σβήγκος: Γενέθλια για τον ηθοποιό – «Γίνομαι ξανά τριάντα…»

Enikos Newsroom

lifestyle

svigkos
Φωτογραφία: stavros_svigkos/ Instagram

Ένα ονειρικό καλοκαίρι μοιάζει να απολαμβάνει ο Σταύρος Σβήγκος, όπως τουλάχιστον φροντίζει ο ίδιος να δείχνει στους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την σύντροφο του, Γιολάντα Καλογεροπούλου και τον γιο του. Άλλωστε, λίγο πριν επανέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, είχε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά να γεμίσει τις μπαταρίες του με στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς.

Το βράδυ της Τετάρτης, μάλιστα, ο Σταύρος Σβήγκος επέλεξε να δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από πολλές στιγμές που πέρασε τα τελευταία 24ωρα μαζί με την εκθαμβωτική αγαπημένη του. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκαν τα γενέθλια του, μιας και κλείνει τα 40 του χρόνια.

«Βγάζω γλώσσα στα σαράντα, και γίνομαι ξανά τριάντα» παραδέχθηκε, με χιούμορ, ο Σταύρος Σβήγκος στη λεζάντα της νέα του δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δεχθεί πλήθος όμορφων ευχών από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:54 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ηλίας Βρεττός: Προσκύνησε στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη – Φωτογραφίες

Στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός. Ο γνωστός τραγουδιστής στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νη...
21:16 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον Γιώργο Καραθανάση – Ο προορισμός που επέλεξαν

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει εδώ και κάποιους μήνες στη ζωή της Μαρίας Κορινθίου. Η αγαπημένη...
20:53 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μητέρα του – «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές…»

Μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο προφίλ του στο Ins...
20:05 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την φωτιά στην Χίο: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε»

Την Χίο και συγκεκριμένα την Βολισσό είχε επιλέξει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για να περάσει ένας...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια