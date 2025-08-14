Σταύρος Σβήγκος: Γενέθλια για τον ηθοποιό – «Γίνομαι ξανά τριάντα…»

Ένα ονειρικό καλοκαίρι μοιάζει να απολαμβάνει ο Σταύρος Σβήγκος, όπως τουλάχιστον φροντίζει ο ίδιος να δείχνει στους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την σύντροφο του, Γιολάντα Καλογεροπούλου και τον γιο του. Άλλωστε, λίγο πριν επανέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, είχε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά να γεμίσει τις μπαταρίες του με στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς.

Το βράδυ της Τετάρτης, μάλιστα, ο Σταύρος Σβήγκος επέλεξε να δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από πολλές στιγμές που πέρασε τα τελευταία 24ωρα μαζί με την εκθαμβωτική αγαπημένη του. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκαν τα γενέθλια του, μιας και κλείνει τα 40 του χρόνια.

«Βγάζω γλώσσα στα σαράντα, και γίνομαι ξανά τριάντα» παραδέχθηκε, με χιούμορ, ο Σταύρος Σβήγκος στη λεζάντα της νέα του δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δεχθεί πλήθος όμορφων ευχών από τους διαδικτυακούς του φίλους.