Σοφία Παπάζογλου: «Αυτά που ακούγονται μέσα από την τραπ είναι χυδαία»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Την άποψή της για την μουσική τραπ και τους εκπροσώπους της κατέθεσε η Σοφία Παπάζογλου σε συνέντευξή της.

Μιλώντας στην Espresso, η τραγουδίστρια εξήγησε – μεταξύ άλλων – για ποιο λόγο δεν θα συνεργαζόταν με κάποιον τράπερ καθώς και τις μουσικές επιρροές που είχε σε μικρή ηλικία από τους γονείς της.

Θα συνεργαζόσουν με τράπερ;

Για ποιο λόγο να το κάνω; Καταρχάς αυτά που ακούγονται μέσα από την τραπ μουσική είναι χυδαία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εκτός ορίων. Επίσης, όταν τα τραγούδια μιλάνε για χρήματα, πορνεία, ναρκωτικά, όπλα, αυτά ωθούν στην εγκληματικότητα. Προφανώς είναι ο κόσμος που ζούμε και γι’ αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο. Προτιμώ να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μπορούν να αντιληφθούν τα πραγματικά συναισθήματα των ανθρώπων και όχι τα πλασματικά και αυτά που προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία.

Να υποψιαστώ ότι, όταν ήσουν μικρή, οι γονείς σου άκουγαν λαϊκό τραγούδι στο σπίτι…

Επειδή ο πατέρας μου ήταν Πόντιος και η μαμά από τη Ρόδο, οι γονείς μας είχαν μεγαλώσει με τις φωνές των Βαμβακάρη, Ξυλούρη, Γκρέυ και όλων αυτών των ιερών τεράτων. Με τα τραγούδια τους χορεύαμε στο σπίτι, καθώς εγώ μεγάλωσα στο Βέλγιο με γονείς μετανάστες. Όταν οι γονείς σου, λοιπόν, είναι μετανάστες εκείνα τα χρόνια, ακούς τέτοια τραγούδια που μιλούσαν στην καρδιά κάθε Έλληνα. Λογικό είναι κι εγώ να γαλουχηθώ με τέτοιους τραγουδιστές και ευτυχώς δηλαδή!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:54 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ηλίας Βρεττός: Προσκύνησε στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη – Φωτογραφίες

Στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός. Ο γνωστός τραγουδιστής στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νη...
21:16 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον Γιώργο Καραθανάση – Ο προορισμός που επέλεξαν

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει εδώ και κάποιους μήνες στη ζωή της Μαρίας Κορινθίου. Η αγαπημένη...
20:53 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μητέρα του – «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές…»

Μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο προφίλ του στο Ins...
20:05 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την φωτιά στην Χίο: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε»

Την Χίο και συγκεκριμένα την Βολισσό είχε επιλέξει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για να περάσει ένας...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια