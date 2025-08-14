Σοφία Παπάζογλου: «Αυτά που ακούγονται μέσα από την τραπ είναι χυδαία»

Την άποψή της για την μουσική τραπ και τους εκπροσώπους της κατέθεσε η Σοφία Παπάζογλου σε συνέντευξή της.

Μιλώντας στην Espresso, η τραγουδίστρια εξήγησε – μεταξύ άλλων – για ποιο λόγο δεν θα συνεργαζόταν με κάποιον τράπερ καθώς και τις μουσικές επιρροές που είχε σε μικρή ηλικία από τους γονείς της.

Θα συνεργαζόσουν με τράπερ;

Για ποιο λόγο να το κάνω; Καταρχάς αυτά που ακούγονται μέσα από την τραπ μουσική είναι χυδαία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εκτός ορίων. Επίσης, όταν τα τραγούδια μιλάνε για χρήματα, πορνεία, ναρκωτικά, όπλα, αυτά ωθούν στην εγκληματικότητα. Προφανώς είναι ο κόσμος που ζούμε και γι’ αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο. Προτιμώ να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μπορούν να αντιληφθούν τα πραγματικά συναισθήματα των ανθρώπων και όχι τα πλασματικά και αυτά που προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία.

Να υποψιαστώ ότι, όταν ήσουν μικρή, οι γονείς σου άκουγαν λαϊκό τραγούδι στο σπίτι…

Επειδή ο πατέρας μου ήταν Πόντιος και η μαμά από τη Ρόδο, οι γονείς μας είχαν μεγαλώσει με τις φωνές των Βαμβακάρη, Ξυλούρη, Γκρέυ και όλων αυτών των ιερών τεράτων. Με τα τραγούδια τους χορεύαμε στο σπίτι, καθώς εγώ μεγάλωσα στο Βέλγιο με γονείς μετανάστες. Όταν οι γονείς σου, λοιπόν, είναι μετανάστες εκείνα τα χρόνια, ακούς τέτοια τραγούδια που μιλούσαν στην καρδιά κάθε Έλληνα. Λογικό είναι κι εγώ να γαλουχηθώ με τέτοιους τραγουδιστές και ευτυχώς δηλαδή!