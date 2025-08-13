New York Times: Η Ευρώπη μάχεται με τις «φονικές» πυρκαγιές και τους θυελλώδεις ανέμους – Η αναφορά στην Ελλάδα

Θέμα στους New York Times έγιναν οι καταστροφικές και «φονικές» πυρκαγιές που πλήττουν πολλές χώρες της νότιας Ευρώπης μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα με χιλιάδες πυροσβέστες να αγωνίζονται για να καταπολεμήσουν τις φλόγες που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους και τον καύσωνα.

Όπως υπογραμμίζουν οι NYT, από την Παρασκευή, ακραίες θερμοκρασίες έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης, τροφοδοτώντας πυρκαγιές που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους στις πυρκαγιές που μαίνονται και σήμερα Τετάρτη, σε Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες, έχουν τραυματιστεί.

Θέμα στους New York Times οι φωτιές στην Ελλάδα

Το άρθρο των New York Times κάνει ιδιαίτερα αναφορά στις πυρκαγιές που από χθες, Τρίτη πλήττουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας. «Οι αρχές στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και 62 αεροσκάφη, μαζί με αρκετά σκάφη του Λιμενικού, και προειδοποίησαν για μια “πολύ δύσκολη” μέρα που έρχεται σήμερα Τετάρτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα παρατίθενται οι δηλώσεις του εκπρόσωπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος τόνισε ότι «προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Ακόμα στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική ο κ. Βαθρακογιάννης, τόνισε ότι οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο νησί της Χίου, είχαν σαν αποτέλεσμα μία πυρκαγιά να χωριστεί σε δύο μέτωπα που πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης στην Πρέβεζα και στην Πάτρα.

Όπως τονίζουν οι NYT οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην ένταση των πυρκαγιών, καθιστώντας τη βλάστηση πιο ξηρή και πιο επιρρεπή στην ανάφλεξη. Αναλύσεις έχουν δείξει ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την πιθανότητα τέτοιων ακραίων θερμοκρασιών.

Πυρκαγιές σε Ισπανία, Τουρκία και Μαυροβούνιο

Η Ισπανία έχει επίσης πληγεί σοβαρά από τις πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα, εν μέσω επικίνδυνων θερμοκρασιών που έχουν ξεράνει τη βλάστηση σε ολόκληρη την περιοχή, καθιστώντας τα ήδη άνυδρα μέρη ακόμη πιο εύφλεκτα.

Τουλάχιστον 14 ενεργές πυρκαγιές έκαιγαν την Τετάρτη, δήλωσε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαχεσεν, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο Cadena SER. Η εθνική στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης της χώρας ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες είχαν αποσταλεί για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας 35χρονος εθελοντής έχασε τη ζωή του κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Καστίλλης και Λεόν, ενώ επτά άλλα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και 8.200 εκκένωσαν την περιοχή.

Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν στις πυρκαγιές στη Γαλικία, σύμφωνα με ανάρτηση των περιφερειακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο X.

Στην Τουρκία, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ότι περίπου 1.800 εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και 19 αεροσκάφη καταπολεμούσαν μια πυρκαγιά στην παραθαλάσσια πόλη του Τσανάκαλε. Την Τετάρτη, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ανατράπηκε ένα πυροσβεστικό όχημα.

Θύματα από τις πυρκαγιές αναφέρθηκαν επίσης στο Μαυροβούνιο, όπου το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένας λοχίας του στρατού έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ανατράπηκε το βυτιοφόρο που οδηγούσαν, καθώς και στην Αλβανία, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του.