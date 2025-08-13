Ισπανία: Δύο νεκροί και επτά τραυματίες από τις φωτιές που μαίνονται στη χώρα

Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται στην Ισπανία και από αυτούς τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς μαίνονται τις τελευταίες ημέρες οι φωτιές στις περιοχές Καστίλη και Λεόν (βορειοδυτικά), με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί ήδη δύο άνθρωποι.

Μεταξύ των επτά ανθρώπων, η μεταφορά των οποίων στο νοσοκομείο ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν, βρίσκεται ένας 37χρονος άνδρας που φέρει εγκαύματα στο 85% του σώματός του. Οι άλλοι τρεις άνθρωποι, των οποίων η κατάσταση της υγείας θεωρείται κρίσιμη είναι μια 56χρονη γυναίκα, που φέρει εγκαύματα στο 50% του σώματός της και δύο άνδρες, ηλικίας 64 και 36 ετών.

Η άλλη περιφέρεια όπου η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική είναι η Γαλικία (βορειοδυτικά), όπου 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες, ιδίως στην επαρχία Ορένσε, όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στην Σαντρέχα ντε Κουέιχα. Εκεί ένας εθελοντής πυροσβέστης, ηλικίας 35 ετών, έχασε τη ζωή του χθες ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες.

Σε αυτήν την περιοχή, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους εξαιτίας δύο πυρκαγιών στις επαρχίες Λέον και Θαμόρα, σύμφωνα με τις αρχές. Στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας συγκεντρώνεται η πλειονότητα των 15 μεγάλων πυρκαγιών που ανησυχούν τους πυροσβέστες και τις αρχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέδα, 30 εστίες πυρκαγιάς σβήνονται καθημερινά στην περιφέρεια.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας διακόπηκε μεταξύ της Μαδρίτης και της Γαλικίας «εξαιτίας μιας πυρκαγιάς κοντά στις υποδομές», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας (Adif).

Πέραν του κύματος καύσωνα, που θα μπορούσε να διαρκέσει έως τη Δευτέρα, η ανησυχία αυξήθηκε σήμερα Τετάρτη, λόγω των σφοδρών ριπών του ανέμου.

Φωτιές στην Πορτογαλία

Στη γειτονική Πορτογαλία, 2.100 πυροσβέστες με τη συνδρομή περίπου 20 πυροσβεστικών αεροσκαφών δίνουν μάχη σήμερα εναντίον πέντε πυρκαγιών στα βόρεια και κεντρικά της χώρας.

Οι ριπές ανέμου στην χώρα προκάλεσαν αναζωπυρώσεις των πυρκαγιών τη νύχτα στο Τρανκόσο (κεντρικά), απειλώντας πολλά χωριά. Αυτή η φωτιά ξεκίνησε το Σάββατο.