Πολιτική Προστασία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος λόγω των πυρκαγιών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά στην Πρέβεζα

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την κήρυξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 στις ανωτέρω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Δραματικές στιγμές σε Ρωμανό και Αρόη – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πάτρα. Οι φλόγες απειλούν πλέον άμεσα κα...
20:59 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

ΓΕΕΘΑ: Με οδηγία Δένδια διατίθενται από τις Ένοπλες Δυνάμεις χώροι φιλοξενίας για πυρόπληκτους σε Πάτρα και Μεσολόγγι

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα από οδηγία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον αρχηγό το...
20:58 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: «109 φωτιές αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε όλη την χώρα – Η κατάσταση παραμένει δύσκολη»

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, πύραρχος Β...
20:52 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη ένας 25χρονος για εμπρησμό

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια