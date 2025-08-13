Φωτιά στην Πάτρα: Καίγεται το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου – Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Δραματικές ώρες βιώνει η Πάτρα, καθώς τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην περιοχή επεκτάθηκαν με ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά κατέκαψε μέρος της στέγης του ιστορικού γυναικείου μοναστηριού, με τις εικόνες που φτάνουν από το σημείο να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του μετώπου.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και μοναχές έδωσαν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν τις ζημιές και να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφή.

Οι μοναχές απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το μοναστήρι, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις για την απομάκρυνση κατοίκων και τη διάσωση οικόσιτων ζώων από περιοχές που απειλούνται.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές για νέες εκκενώσεις, εφόσον χρειαστεί.