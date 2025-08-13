Τραγωδία στην Κερατέα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα – Νεκρή μια 61χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Μια 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στη περιοχή της Κερατέας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

