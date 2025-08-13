Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία – «Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας – Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προήδρευσε σε σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την πορεία των πυρκαγιών

Ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και οτι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

