Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες και βίντεο από την εκκένωση του Καραμανδανείου Νοσοκομείο

Στην προληπτική εκκένωση του «Καραμανδάνειου» Νοσοκομείου Παίδων στην Πάτρα προχωρούν οι αρχές, λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

