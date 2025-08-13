Βερολίνο: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων με τον Τραμπ – Οι δηλώσεις Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι

Η τηλεδιάσκεψη κορυφής στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες στο Βερολίνο να κάνουν δηλώσεις.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι οι σημερινές συζητήσεις διαμόρφωσαν την άποψη του Τραμπ ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να “βοηθήσουν να καθοριστεί η ατζέντα” για τη συνάντηση Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα. Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει πως ο Τραμπ θα έχει μια επιτυχία στην εν λόγω συνάντηση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ΗΠΑ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μίλησαν για τις παραμέτρους της συνάντησης της Παρασκευής, πρόσθεσε ο Μέρτς. “Στην Αλάσκα, τα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης και της Ουκρανίας πρέπει να προστατευθούν”, είπε ο Μέρτς, στη συνέντευξη Τύπου, θέμα που λέει ότι συζητήθηκε με τον Τραμπ.

Σχετικά με τις συζητήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Merz είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στους Ευρωπαίους εταίρους του για να εργαστεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην Ουκρανία. «Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των ειρηνευτικών συζητήσεων», τόνισε.

Ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή χρονολογία των γεγονότων: Πρώτα πρέπει να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια να υπάρξει μια άλλη συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Ο Μερτς είπε ότι μια νομική αναγνώριση ρωσικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία “δεν μπορεί να συμβεί” και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, με σεβασμό της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Καμία ανταλλαγή εδαφών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κατάπαυση του πυρός όταν συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ο ίδιος τόνισε ότι στην Αλάσκα δεν μπορεί να συμφωνηθεί ανταλλαγή εδαφών στην Ουκρανία, μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Όπως είπε ένα τέτοιο ζήτημα «πρέπει να συζητηθεί μόνο με την Ουκρανία. Μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Γάλλος πρόεδρος συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών».

Οι δηλώσεις Ζελένσκι

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Merz αν ο Trump συμφώνησε να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – και αν θα βοηθήσει η Ευρώπη σε αυτό. Ο Γερμανός καγκελάριος απάντησε ότι μίλησε για λίγο με τον Trump αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες χρειάζεται η Ουκρανία. Ωστόσο, το πώς αυτές θα μπορούσαν να είναι, δεν ήταν μέρος των σημερινών συζητήσεων και αντίθετα πρέπει να ακολουθήσει οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί.

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι ρωτήθηκε υπό ποιες προϋποθέσεις θα ήταν σε θέση να μιλήσει για ανταλλαγή εδαφών με τον Πούτιν. Απάντησε ότι η επιτυχία εξαρτάται από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ θετικός μετά το σημερινό τηλεφώνημα, σημειώνοντας ότι οι εταίροι της Ουκρανίας επέδειξαν “μία φωνή προς μία αποστολή”.

Είπε ότι δεν θα χαρακτήριζε “ιστορική στιγμή” τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ της Παρασκευής, λέγοντας ότι θα περιμένει πρώτα το αποτέλεσμα. Ερωτηθείς αν θα συμφωνούσε σε παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί αποφασιστεί με τόσο απλό τρόπο, χωρίς να ληφθεί υπόψη το Σύνταγμα και η βούληση του Λαού. «Η θέση μου δεν έχει αλλάξει», είπε. Χθες, Τρίτη, ο Ζελένσκι στην ίδια ερώτηση είχε απαντήσει ότι «δεν έχει το δικαίωμα» να παραδώσει γη της πατρίδας του.

Επέμεινε πάντως ότι “θα πρέπει πρώτα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια εγγυήσεις ασφαλείας – πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Και παρεμπιπτόντως, ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του σε αυτό”, πρόσθεσε και συνέχισε:

“Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ή νατοϊκές προοπτικές της Ουκρανίας”. Με τον τρόπο αυτό έθεσε τους δικούς του όρους για ειρήνευση στην χώρα του. Ο ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θέλουν ένα πράγμα: “Ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη”.

Ακλόνητη η υποστήριξη της Βρετανίας

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σε ευρωπαίους ηγέτες ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία είναι «ακλόνητη» και ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως η υποστήριξή μας στην Ουκρανία είναι ακλόνητη – τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν επίσης ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.