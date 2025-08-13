Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

Συναγερμός έχει σημάνει για τη εξαφάνιση του 15χρονου Χίντι Ταϊέλ, αιγυπτιακής καταγωγής, από την περιοχή Ταγαράδες στη Θεσσαλονίκη. Τα ίχνη του χάθηκαν την Τρίτη 12 Αυγούστου και ώρα 14:00 από χώρο παιδικής προστασίας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 13/8/2025, για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.