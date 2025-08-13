Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει για τη εξαφάνιση του 13χρονου Αντέλ Χάμζε, συριακής καταγωγής από το σπίτι του στην Αθήνα. Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Δευτέρας στις 11 Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αντέλ Χάμζε έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη μπλούζα με σχέδιο χρυσά φύλλα, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια και έχει μαζί του ένα μπλε σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.